تنسيق حكومي لتعزيز الإدماج الصناعي وتقليص التبعية للاستيراد

أكد وزراء قطاعات المحروقات والصناعة والطاقة والطاقات المتجددة أهمية تعزيز التكامل الصناعي الوطني وتوسيع الشراكات بين المؤسسات العمومية، بهدف رفع نسب الإدماج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات، وذلك خلال اجتماع تنسيقي جمع ممثلي القطاعات الثلاثة وعددا من المؤسسات الوطنية الكبرى.

وترأس الاجتماع كل من محمد عرقاب، ويحيى بشير، ومراد عجال، يوم الخميس، بحضور إطارات وممثلي القطاعات المعنية ومسؤولي مؤسسات وطنية، من بينها سوناطراك وسونلغاز، إلى جانب شركة ألفابيب وشركة بوفال.

وخصص اللقاء لبحث آليات تعزيز التعاون الصناعي الوطني وتطوير الشراكات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، في إطار تنفيذ توجيهات عبد المجيد تبون المتعلقة بتشجيع الإدماج الصناعي الوطني وتثمين القدرات الإنتاجية المحلية.

كما شكل الاجتماع فرصة لاستعراض واقع التعاون القائم بين المؤسسات التابعة للقطاعات الثلاثة، خاصة في مجالات تصنيع المعدات والتجهيزات الصناعية وصناعة الأنابيب والمنشآت الطاقوية، إضافة إلى تطوير المناولة الوطنية ورفع نسب الإدماج المحلي في المشاريع الصناعية والطاقوية.

وبحث المشاركون كذلك مشاريع شراكة جديدة تهدف إلى دعم الإنتاج الوطني الموجه لقطاعي المحروقات والطاقة، مع مرافقة المؤسسات الوطنية لتمكينها من الاندماج في سلاسل القيمة الصناعية والطاقوية.

وأكد الوزراء أهمية تعزيز التنسيق الدائم بين القطاعات الثلاثة ومؤسساتها لبناء نسيج صناعي وطني “قوي وتنافسي”، قائم على تثمين الموارد الوطنية والاعتماد على الكفاءات الجزائرية، مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.

وأشار البيان المشترك إلى أن الاجتماع شدد أيضا على مواصلة دعم الاستثمار المنتج وتطوير الشراكات الصناعية الوطنية وتعزيز التكامل بين سوناطراك وسونلغاز وألفابيب وبوفال، بما يساهم في تحقيق السيادة الصناعية والطاقوية وخلق الثروة ومناصب الشغل ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.