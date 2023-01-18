تنصيب التماثيل في الجزائر.. سجال المرجعية الدينية والثقافية

لم يسلم تمثال عين الفوارة للمرة الثانية من “المارطوا”، حيث قام شخص بتهشيم بعض من جسدها، خاصة في ما يراه مخلا بالحياء ووجب تحطيمه، على حسب ما يتناقله بعض المحيطين به.. القصة هي من باب الذكر لا أكثر ولا أقل، وليس من أجل الدخول في حيثياتها، وما تحمله من خلفيات، كل على حسب مستواه وكذا مرجعيته الدينية والاجتماعية، لكن من أجل الخوض في موضوع مهم، وهو تنصيب التماثيل في الكثير من المناطق، بين الرافض لها وبين من يراها ثقافة تعبر عن شخصية أو حقبة تاريخية معينة، دون الخوض في تفاصيل الحلال والحرام والمباح والشرك بالله.

لا يمكن أن نتجاوز هذا الموضوع، دون الوقوف مع عينات من أجل إثراء الموضوع، بدءا بما قام به هذا الشخص، حينما أقدم على الصعود إلى تمثال عين الفوارة في وسط مدينة سطيف، وقام بتحطيم أجزاء منه، حيث انقسمت الآراء بين من رحب بالفكرة، وبين من اعتبر هذا الشخص وكل من سانده في الفكرة، مجرد مكبوتين على حد تعبيرهم، فكيف بشخص عاقل أن يغازل صخرة وينظر إلى عريها، غير أن الكثير ممن رحبوا بالفكرة ليس من باب أنها تمثال عارٍ يتوسط المدينة، بل موقعها كذلك، فهم يرون بأنه لا يليق أن يوضع تمثال عار بالقرب من بيت الله، وهو حجة من وقف مع صف “بومارطو” في الجزء الثاني كما علق البعض، بعد بومارطو الذي حطم جزءا منه في المرة السابقة.

نضع تمثال عين الفوارة جانبا، ونتحدث عن تنصيب التماثيل في الجزائر، لكون الخوض في الحديث عن تمثال عين الفوارة ليس كتمثال عار فقط، بل موقعه ومن وضعه والهدف منه، وهو أصل السجال بين الرافض والمؤيد له.

في الغالب، معارضة فكرة التماثيل في الجزائر تحمل مرجعية دينية عند الكثير، فهم يعتقدون أنها تنافي التوحيد، حتى ولو يتعلق الأمر بشيء ثقافي، وللذكرى وليس للعبادة، فلا يمكن التقرب للأصنام في هذا الوقت وفي بلد التوحيد، غير أنهم يرفضون وضعها جملة وتفصيلا، في المقابل، يعتقد الكثير أن هذه التماثيل تحمل مرجعية ثقافية لا أكثر ولا أقل، فلا داعي لربطها بالمراجعة الدينية للأشخاص، مادامت لا تشوش عليهم توحيدهم على حد تعبيرهم.