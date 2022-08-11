تنصيب رئيس وأعضاء سلطة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الخميس، أن تنصيب رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يأتي “استكمالا لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وفي كلمة له بمناسبة مراسم التنصيب التي جرت بمقر المحكمة العليا، قال طبي أن الجزائر “تفتخر اليوم بتنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لأن هذه العملية تأتي استكمالا لعملية البناء المؤسساتي التي شرع فيها رئيس الجمهورية منذ انتخابه في ديسمبر 2019”.

ونصب وزير العدل حافظ الأختام، رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما جرى حفل التنصيب بمقر المحكمة العليا بحضور الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، ورئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، ورئيسة مجلس الدولة، ة فريدة بن يحيى، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني.

كما تم تعيين أعضاء هذه الهيئة لعهدة مدتها خمس سنوات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22-187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق لـ18 ماي سـنـة 2022.

ويتعلق الأمر بكل من لطفي بوجمعة، رئيسا لهذه الهيئة، بالإضافة إلى الأعضاء جمال الدين قراوي، بوعلام حسان، محمد درفوف، أرزقي مسلوب، السعيد عميور، توفيق قزوط، محمد العيد بلاع، سهيلة قمودي، بن أعمر عليوة، فريد وحيد دحمان، عبد القادر زرق الراس، معمر بلايلية، لعرج زروقي، موهوب مسعودي، وبوعلام عيساوي.