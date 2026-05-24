تنصيب لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لتشريعيات 2 جويلية

أشرف صبيحة اليوم الأحد 24 ماي، رئيس السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، على تنصيب رئيس وأعضاء لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 02 جويلية.

ووفقا لما أفادت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تتشكل اللجنة من: قاضٍ تعينه المحكمة العليا من بين قضاتها، كرئيس للجنة، وقاضٍ يعينه مجلس الدولة من بين قضاته، بصفته عضوا في اللجنة، وقاضٍ يعينه مجلس المحاسبة من بين قضاته المستشارين، وممثل عن السّلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة إلى ممثل عن وزارة المالية.

وعرفت عملية التنصيب حضور كل الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني، والأمين العام لوزارة العدل حمادو محمد، ومدير الشُؤون المدنيّة وختم الدّولة بوزارة العدل أحمد علي محمد صالح، وعضوي مجلس السّلطة المستقلّة،