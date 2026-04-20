تنصيب لجنة مشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة

وزارة الصناعة
أشرف وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الاثنين، رفقة عدد من الوزراء على مراسم تنصيب اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة (CIME)، وذلك بدعوة من وزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، في إطار مسعى وطني لتعزيز الأمن الطاقوي وترشيد الاستهلاك وتحسين النجاعة الطاقوية.

وجرت مراسم التنصيب بمدرسة التكوين في التسيير، حيث أكد وزير الصناعة في كلمة بالمناسبة أن التحكم في الطاقة يمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن الطاقوي الوطني، من خلال ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء الطاقوي عبر مختلف القطاعات، بما يساهم في تعزيز التنافسية الوطنية وتقليص كثافة استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية.

وأشار الوزير إلى أن تزايد الطلب على الغاز الطبيعي يفرض اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتسريع إدماج الطاقات المتجددة، بما يسمح بتلبية الحاجيات الوطنية ودعم تطور النشاطين الاقتصادي والصناعي، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الدولية للجزائر في المجالين الطاقوي والبيئي.

كما أبرز أن الجزائر تتوفر على إمكانات معتبرة في مجال الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، ما يؤهلها لتعزيز مكانتها في هذا القطاع، مشدداً على أهمية تطوير صناعة وطنية لمعدات إنتاج الطاقات المتجددة بما يدعم الابتكار ويرسخ مسار التنمية الصناعية المستدامة.

وفي السياق ذاته، استعرض وزير الصناعة جهود القطاع في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على التنظيم ضمن تجمعات صناعية متخصصة، من بينها تجمع الصناعات الكهربائية، بهدف دعم مسار الانتقال الطاقوي وتعزيز التكامل الصناعي.

واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن اللجنة الجديدة ستشكل إطاراً عملياً لإعداد مخطط استراتيجي وخارطة طريق واضحة لترشيد استخدام الطاقة، بمشاركة مختلف الفاعلين من عدة قطاعات، دعماً لأهداف التنمية المستدامة في الجزائر.

