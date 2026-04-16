تنظيم الطبعة الرابعة لمعرض “هضاب فارما إكسبو” بمشاركة 80 مؤسسة وطنية

تستعد شركة “سوجاكس” لتنظيم الطبعة الرابعة لمعرض “هضاب فارما إكسبو ” خلال الفترة الممتدة من 30 أفريل إلى 2 ماي 2026، بمشاركة نحو 80 مؤسسة وطنية رائدة في الصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية، في تظاهرة تهدف إلى تعزيز التعاون المهني ومناقشة تحديات سوق الدواء في الجزائر.

ويُنظم هذا الحدث تحت الرعاية السامية لوالي ولاية سطيف، وبالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان، وبإشراف مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، حيث يجمع المصنعين والموزعين والمهنيين في قطاع الخدمات الصيدلانية، إلى جانب حضور واسع للصيادلة وطلبة كليتي الطب والصيدلة.

وسيحتضن المعرض على مدار ثلاثة أيام برنامجًا علميًا يتضمن سلسلة من المحاضرات ينشطها باحثون وخبراء في الصناعة الصيدلانية الوطنية، تركز على تقييم واقع سوق الدواء، خاصة إشكالية ندرة بعض الأدوية، من خلال لقاءات تشاورية تجمع مختلف الفاعلين في القطاع لصياغة حلول عملية تدعم الأمن الصحي والسيادة الدوائية.

كما يشهد الحدث دعمًا متواصلًا من مؤسسة “صيدال” بصفتها شريكًا دائمًا في مختلف الطبعات، إضافة إلى مشاركة نوعية لمؤسسة “CPM Pharma” من ولاية باتنة، المتخصصة في إنتاج أجهزة التشخيص وقياس نسبة السكر في الدم.

ويمثل المعرض منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات بين المصنعين وموزعي الأدوية، وتبادل الخبرات حول أحدث التطورات في صناعة الدواء، بما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد وفتح آفاق جديدة للتصدير نحو الأسواق العربية والإفريقية.