توضيح من مؤسسة ميناء الجزائر بخصوص نظام العمل

تعقيبا على مقال لـ"الشروق" حول تكدس السفن وتحويل مساراتها:

عملا بحق الرد، تلقت “الشروق” التوضيح التالي من مؤسسة ميناء الجزائر، يتعلق بمقال عنوانه سبق نشره بعنوان “سفن تتكدس وتحويل المسارات مستمر بالموانئ” صدر في عدد 29 مارس 2025، حيث ورد فيه:

– شرعت مؤسسة ميناء الجزائر في تطبيق نظام العمل المستمر 24 ساعة على 24 وطيلة أيام الأسبوع 7 أيام على 7 في الموعد المحدّد من السلطات العليا للبلاد التزاما بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في سياق الرفع من وتيرة أداء الموانئ والاستجابة للطلب المعبر عنه من الشركاء الاقتصاديين.

– انطلاقا من ذلك يجري بميناء الجزائر العمل بقواعد العمل المستمر بلا انقطاع، بحيث تم تجنيد كافة الوسائل والإمكانات البشرية واللّوجيستية لرفع التحدي في ظل انخراط عمال المؤسسة وإطاراتها المعنيين في تجسيد هذا القرار.

– تجري عملية متابعة مستمرة لسريان نظام العمل الليلي من طرف لجان وزارية وولائية، من أجل تعزيز نظام العمل الجديد ومعالجة أي طارئ محتمل مع السهر على ضمان تواصل مستمر مع الشركاء الاقتصاديين من وكلاء العبور والمصرحين الجمركيين.

– وفي انتظار تسلم قريبا أربعة أرصفة تعرف حاليا أشغال تدعيم، سترتفع وتيرة الأداء في معالجة السفن أكثر فأكثر، وهو ما يجري متابعته عن كثب من طرف الوصاية بحيث يسهر السيد وزير النقل شخصيا على متابعة أشغال تدعيم الأرصفة الجارية ويحرص على انتهائها في الآجال المحددة.

-وبخصوص تحويل مسارات السفن فهو إجراء معمول به لتخفيف الضغط الذي تعاني منه بعض الموانئ على غرار ميناء الجزائر، وكانت السلطات العليا في البلاد قد باشرت بالعمل بهذا الإجراء لتفادي مكوث السفن بالبندر، حيث تتم مراسلة أصحاب السفن من أجل تغيير مسار السفينة في حال كان دور السفينة القادمة ستتعدى مدته عشرة أيام، وهذا بتحويلها إلى ميناء آخر لربح الوقت وكذا لتنشيط الموانئ الأخرى، مما يعود بفائدة اقتصادية للبلاد.