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الجزائر

توظيف الأساتذة المتعاقدين.. هذا ما أمر به بلعابد

الشروق أونلاين
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توظيف الأساتذة المتعاقدين.. هذا ما أمر به بلعابد

أمر وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، بإتمام جميع العمليات المتعلقة بتوظيف الأساتذة المتعاقدين إلى غاية التحاق المعنيين بالمؤسسات التي يختارونها “وفق ترتيبهم الاستحقاقي” لاستلام التعيينات وإمضاء محاضر التنصيب.

و جاء في بيان للوزارة أنه “مواصلة لسلسلة الندوات المخصصة لمتابعة الدخول المدرسي, المقرر ليوم 19 سبتمبر 2023, ترأس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد, مساء الأربعاء، ندوة وطنية من مقر الوزارة، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية, و مديرو التربية” .

و بخصوص توظيف أساتذة بصفة متعاقدين على المناصب الشاغرة في المراحل التعليمية الثلاث، أمر الوزير بـ”إتمام جميع العمليات إلى غاية التحاق المعنيين بالمؤسسات التي يختارونها وفق ترتيبهم الاستحقاقي لاستلام التعيينات وإمضاء محاضر التنصيب”.

كما “ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع”، مشيرا إلى أن “رقمنة عملية الدخول والخروج الولائي للأساتذة سمحت بتلبية نسبة غير مسبوقة في القطاع”.

وشدد  الوزير على ضرورة “السهر على انجاز العمليات المتبقية وفق رزنامة التدابير العملياتية المحددة لها”.

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