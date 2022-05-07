توظيف نتائج البحث العلمي في تعزيز الأمن الطاقوي

وزير القطاع عبد الباقي بن زيان يشدد:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، السبت، بالجزائر العاصمة، على ضرورة توظيف نتائج البحث العلمي للجامعات والمعاهد الجزائرية في تعزيز الأمن الطاقوي للبلاد.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الـ26 للطاقة، أوضح بن زيان أن استراتيجية قطاعه ترتكز على “تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة، وبين النسيج البحثي، وكذا مع المتعاملين الاقتصاديين، وحتى المهنيين، من أجل بلورة مواضيع بحث مشتركة وتطويرها، ووضع الطرائق المبتكرة لتوظيف التقنيات الجديدة في مجال الطاقة، بغية تلبية الاحتياجات الوطنية وكذا متطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي في هذا المجال، قصد مضاعفة الإنتاج، وتطوير عمليات التحويل الصناعي والانتقال الطاقوي”.

وفضلا عن تكوين وتوفير القدرات البشرية المؤهلة، وتزويدها بالمهارات التي تمكنها من التحكم في التكنولوجيا، وتحسين الحوكمة وتطوير أساليب العمل، فإن قطاع التعليم العالي يعمل على توظيف نتائج البحث والتطوير والابتكار لتحقيق إنتاج محلي مستدام، يضيف الوزير.

وبعد أن أكد حرص قطاعه على تحقيق إسهام فاعل في ضمان الأمن للمواطن، في أبعاده الثلاثة، الطاقوي، والغذائي، والصحي، دعا بن زيان إلى “ترجمة المخرجات العلمية والبحثية إلى خطة إنعاش تنموي واقتصادي خدمة لليقظة الاستراتيجية الفعالة للبلاد”.

ولفت الوزير في هذا الشأن إلى أن الجزائر تحوز إمكانيات كبيرة في جميع أنواع الطاقة، الأمر الذي يؤهلها لأن تكون منطقة طاقة جديدة ونظيفة، تربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، باعتبارها دولة محورية في القارة والبحر الأبيض المتوسط.

وعليه، فإن “الجزائر مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحكم ما تمتلكه من إمكانات قوية مادية ومناخية، وموارد مائية وطاقوية، بوضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، لضمان أمنها القومي الطاقوي، على أن يتم تكييف الوضع مع الثورة الاقتصادية العالمية الرابعة الجديدة”، يؤكد بن زيان.