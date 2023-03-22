توقعات بانخفاض أسعار اللحوم الحمراء لهذا السبب

من المتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم الحمراء تدريجيا بسبب الإستعانة باللحوم القادمة من الجنوب وكذا من الدول المجاورة. حسب ما صرح به مدير التجارة لولاية الجزائر.

وفي ندورة صحفية نظمتها ولاية الجزائر، الثلاثاء، تحسبا لشهر رمضان، أكد لخضر تريعة أن مصالحه “اتخذت كل الإجراءات لتموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك, لا سيما الحليب المدعم والسميد والزيت الغذائي والخضر والفواكه”.

وتوقع مدير التجارة “انخفاضا تدريجيا” في أسعار اللحوم الحمراء بسبب لجوء المصالح المعنية إلى “الاستعانة باللحوم القادمة من جنوب الوطن أو من الدول المجاورة مثل مالي والنيجر”.

ولتقريب هذه المنتجات من المواطن، أشار ذات المسؤول إلى فتح 14 سوقا جواريا بمعدل سوقين في كل دائرة، مؤكدا أن هذا العدد مرشح للارتفاع خلال الأيام القادمة.

وبالنسبة للحليب المدعم، أكد تريعة أنه يتم ضمان انتاج هذه المادة على مستوى 8 ملبنات، وهذا استجابة “للطلب المتزايد خلال شهر رمضان، والمقدر بمليون لتر يوميا”.

وبخصوص مادة السميد التي يسجل توزيعها نقصا على مستوى الولاية، أرجع المسؤول ذلك إلى وجود مطحنة واحدة بالعاصمة، مما يستدعى اقتناء هذه المادة من خارج الولاية، سواء من المطاحن الخاصة أو عن طريق مجمع “أغروديف”.

وفي اطار محاربة ارتفاع الأسعار، أوضح تريعة أن السلطات المحلية قررت اعتماد “البيع بالتخفيض” و”البيع الترويجي” بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، مشيرا إلى أنه بإمكان التاجر القيام بهذا الإجراء “دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص”.