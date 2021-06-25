توقعات بتصدر شعبتي “رياضيات” و”تقني رياضي” بكالوريا 2021

على أن تحدث شعبة "لغات أجنبية" المفاجأة

ارتفاع عدد المقصين إلى 120 مترشح وإنقاذ أزيد من 8 آلاف آخر من الإقصاء

تسجيل 300 حالة غش في 5 أيام وتحديد هوية 25 ناشرًا للمواضيع على الفايسبوك

توقعت وزارة التربية الوطنية، بناء على المواضيع المطروحة ووفقا لسبر آراء، تصدّر شعبتي “رياضيات” و”تقني رياضي” نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، على أن تحدث شعبة “لغات أجنبية” المفاجأة والتي قد تحجز مكانا لها ضمن الأوائل، في حين تميز الامتحان لهذه السنة بتصاعد حالات الغش عن طريق التواصل مع العالم الخارجي باستعمال تقنية “البلوتوث”، بعدما أخذ الغش أبعادا تكنولوجية جديدة.

اختتم، أول أمس الخميس، المترشحون العلميون وشعبة “لغات أجنبية” امتحان شهادة البكالوريا، بعدما تنفسوا الصعداء عقب اجتيازهم للاختبار في مواد الاختصاص، حيث غادروا مراكز الإجراء بمعنويات مرتفعة نظرا لسهولة المواضيع في مادة العلوم الفيزيائية، التي وردت حسبهم في متناول المترشح المتوسط وحتى الضعيف يمكنه الحصول على المعدل، باستثناء أنها جاءت طويلة وتحتاج إلى مدة زمنية أطول لحلها بشكل سليم وصحيح، مؤكدين بأنهم قد تمكنوا من خلال هذه المادة من استدراك باقي المواد الأساسية التي تعثروا فيها، خاصة مادة الرياضيات التي وردت في العموم صعبة نوعا.

وتوقعت لجان مختصة على مستوى الوزارة الوصية، عقب إعادة قراءتها ومراجعتها للمواضيع الموجهة للتلاميذ المترشحين في كافة الشعب والمواد، تصدر شعبتي “رياضيات” و”تقني رياضي”، نتائج البكالوريا لهذه الدورة بامتياز، تليها شعبة “علوم طبيعة وحياة”، على أن تحدث شعبة “لغات أجنبية” المفاجأة في هذه الدورة والتي قد تحقق نتائج أحسن وتحجز لنفسها مكانا ضمن الأوائل، في حين توقعت ذات اللجان تسجيل تحسن ملحوظ في نتائج الممتحنين شعبة “تسيير واقتصاد” مقارنة بدورة سبتمبر 2020.

وبلغة الأرقام، أحصت وزارة التربية الوطنية، من خلال “خلية المتابعة والتنشيط” المركزية، تغيب 4595 مترشح نظامي بنسبة 1 بالمائة وطنيا، من أصل 459545 مسجل، طيلة فترة الإجراء المقدرة بخمسة أيام، في حين سجلت مراكز الإجراء تغيب 8165 مترشح حر بنسبة مئوية قدرت بـ30 بالمائة من أصل 272178 مسجل، بالمقابل فقد تم تسجيل ارتفاع في عدد الممتحنين “المقصين” من الامتحان، بعد وصولهم متأخرين عن موعد فتح أظرفة المواضيع بأكثر منة نصف ساعة، من 90 إلى 120 مترشح على المستوى الوطني.

بالمقابل، فقد أنقذت آليات وإجراءات المرونة التي اعتمدتها الوصاية في هذه الدورة أزيد من 8 آلاف مترشح من الإقصاء في امتحان شهادة البكالوريا، بنسبة وطنية بلغت 1.20 بالمائة، بعدما تم الترخيص لهم بالدخول إلى المراكز لإجراء الاختبارات بشكل عادي مثل باقي زملائهم، على اعتبار أنهم قد تأخروا عن موعد فتح الأظرفة بمدة زمنية تراوحت بين 5 و 10 دقائق ولم تتجاوز 15 دقيقة.

وأكدت مصادر “الشروق” بأنه قد تم ضبط 300 حالة غش على المستوى الوطني بكل أنواعه سواء الغش التقليدي أو الغش عن طريق استخدام وسائل الاتصال المتطورة أو عن طريق التورط في نشر المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “الفايس بوك”، وأضافت بأن “خلية اليقظة” التقنية المنصبة على المستوى المركزي، قد تمكنت لوحدها وفي ظرف 5 أيام، من تحديد هوية 25 شخصا قام بنشر الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمت إحالة ملفاتهم على الجهات القضائية المختصة لمتابعتهم بناء على قانون العقوبات الجديد، في حين تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة في محاربة الجريمة الإلكترونية، من تحديد هوية 100 شخص تورطوا في “تسريب” المواضيع على مواقع التواصل الاجتماية.