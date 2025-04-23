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اقتصاد

صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو الاقتصادي الجزائري لعام 2025

عادل فداد
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صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو الاقتصادي الجزائري لعام 2025

 أصدر صندوق النقد الدولي تقرير جديدا كشف من خلاله عن توقعات جديدة لنسبة النمو الاقتصادي الخاصة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرا للمتغيرات الكبيرة والحاصلة في الاقتصاد العالمي، جراء الرسوم الجمركية الأمريكية.

وحسب التقرير الصادر شهر أفريل الجاري، اطلعت عليه “الشروق أونلاين”، فمن المتوقع أن تحقق الجزائر خلال سنة 2025، نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 3.5 % بزيادة قدرها 0.5 % عن السنة الماضية.

وتوقع الصندوق أن يُسجّل الناتج المحلّي الاجمالي الجزائري خلال السنة الجارية، ارتفاعا بنحو 08.89 مليار دولار عن توقعات السنة الماضية، ليصل إلى 268.89 مليار دولار.

وبخصوص معدّل التضخّم الذي بلغ خلال سنة 2023 مستوى قياسي قُدّر بـ 9.3 %، كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن توقعه بانخفاض هذا المعدّل إلى مستوى مقبول، حيث من المتوقع أن يصل خلال سنة 2025 إلى 3.7 %.

وعلى المستوى الاقليمي، كشفت بيانات المصدر عن توقعات بتسجيل العديد من الدول العربية لتراجعات في نسبة النمو الاقتصادي على غرار المملكة العربية السعودية من 3.5 % إلى 3 % والامارات العربية المتحدة من 5.1 % الى 4 %.

وأرجع ذات التقرير، توقعاته السلبية في نسبة النمو الاقتصادي للسنة الجارية مقارنة بالسنة التي قبلها إلى التقلبات الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط.

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