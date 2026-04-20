-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
مدافع اتحاد العاصمة حسين دهيري:

“توقعنا جميع “السيناريوهات”… ونتمنى عودة أنصارنا بسلام”

ع.ع
  • 254
  • 0
ح.م

تحدث مدافع اتحاد العاصمة، حسين دهيري، عن تأهل فريقه إلى نهائي كأس الكاق أمام الزمالك المصري، وقال: “تحدثنا في ما بيننا، وتوقعنا جميع السيناريوهات، وكنا مركزين للغاية… كل اللاعبين كانوا مركزين سواء الذين شاركوا منذ البداية أم البدلاء… أشكر الجميع. بمن في ذلك الطاقم الفني، والحمد لله أن تعبنا لم يذهب سدى”.
وفي الختام، تمنى لاعب الاتحاد، أن يعود أنصار الفريق بـ”سلام” إلى أرض الوطن. وختم: “يعطيهم الصحة على وقفتهم… لقد أسعدونا، سنركز الآن على مباراة نصف نهائي كأس الجزائر ثم في نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد