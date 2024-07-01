توقيت جديد لرحلات قطار الجزائر-عنابة

قبيل استئناف نشاط خط عنابة-تونس

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يوم الإثنين، عن توقيت جديد لسير القطار الليلي على خط الجزائر-عنابة-الجزائر، ابتداء من غدٍ الثلاثاء.

حيث سيكون انطلاق الرحلات اليومية على مستوى محطة آغا بالجزائر العاصمة نحو محطة عنابة، عند الساعة 19:43 مساء. ليكون توقيت الوصول في تمام الساعة 5:28 صباحا.

في حين سيكون توقيت انطلاق القطار من محطة عنابة نحو محطة آغا، عند الساعة 19:20 مساء، والوصول إلى العاصمة عند الساعة 5:36 فجرا.

من جهة أخرى، انطلقت مطلع جوان الماضي من محطة عنابة، رحلة تجريبية من دون مسافرين،نحو تونس العاصمة، تحضيرا لاستئناف رحلات القطار الرابط بين البلدين.

ولم تعلن السلطات الرسمية في كل من الجزائر وتونس، عن موعد محدّد لاستئناف رحلات القطار المتوقّف منذ سنة 2003.