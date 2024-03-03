توقيع عدّة اتفاقيات تعاون بين الجزائر وإيران

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، رفقة نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل عدة مجالات للتعاون بين البلدين.

وتتعلق هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها، عقب المحادثات الموسّعة التي جمعت رئيسي البلدين والوفدين المرافقين لهما، عدة مجالات للتعاون الثنائي.

وقد شرع رئيس إيران اليوم في زيارة رسمية إلى الجزائر، بعد مشاركته في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز.

وختمت أشغال القمة ظهر السبت، بالمصادقة على “إعلان الجزائر”. الذي تضمن عدّة توصيات، على رأسها “حفظ الحقوق السيادية المطلقة لدول المنتدى على مواردها الطبيعية”.