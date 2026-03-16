توقيع 3 مؤسسات على اتفاقيتي تعاون في مجال التطبيقات الفلاحية

بداري يشدد على أهمية الحلول التكنولوجية في التطوير الزراعي

وقع كل من مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ومؤسسة إنتاج العتاد الفلاحي والمدرسة الوطنية العليا للفلاحة، على اتفاقيتي تعاون في مجال التطبيقات الفلاحية.

وخلال إشرافه على مراسيم التوقيع، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الاثنين بالجزائر العاصمة، الأهمية التي تكتسيها الحلول التكنولوجية التي طورها المركز والتي من شأنها المساهمة في تطوير المجال الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي.

واطلع بداري، بالمناسبة، على مجموعة من المشاريع المبتكرة التي تم تصنيعها بمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، والتي تندرج ضمن الاستراتيجية المنتهجة من طرف القطاع الذي رفع شعار “ابتكر في الجزائر”.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن هذه الابتكارات سيكون لها “الأثر الفعال على الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الغذائية والصناعة الوطنية التي هي من أولويات الحكومة”.

وتجسيدا لسياسة التكامل بين قطاعي البحث العلمي والاقتصاد، دعا بداري المتعاملين والمستثمرين في مجالي الفلاحة والزراعة إلى “الاعتماد على هذه الحلول الجاهزة”.

ومن بين الحلول التي ابتكرها مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، نماذج لآلة نزع الحجارة من الأراضي الفلاحية، محطة أرصاد جوية مخصصة لمتابعة زراعة القمح، إضافة الى روبوت زراعي يستخدم داخل المساحات الزراعية، ومسيرة موجهة لرش المساحات الفلاحية الكبرى.

ومن شأن هذا المشاريع البحثية “تحسين المردود الفلاحي وإدارة عملية الري، فضلا عن الكشف المبكر عن الأمراض التي تصيب منتج القمح والنباتات، لاسيما داخل البيوت البلاستيكية”.