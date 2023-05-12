توقيف المتسببين في فقدان 18 مرشحا للهجرة السرية بمستغانم

أطفال ونساء ضمن الضحايا

أفاد نهار، الجمعة بيان لأمن ولاية مستغانم، أن فرقة مكافحة تهريب المهاجرين التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية نجحت في الإطاحة بشبكة خطيرة تختص في تهريب الحراقة عبر قوارب الموت تجاه السواحل الشمالية للبحر المتوسط انطلاقا من شواطئ مستغانم، الشبكة تتكون من 4 عناصر تتراوح أعمارهم بين 33 و 37 سنة .

القضية جاءت إثر شكوى تقدم بها أقارب الضحايا ضد شخص قام بترشيح أفراد المهاجرين غير الشرعيين المفقودين في عرض البحر والبالغ عددهم 18 مفقود، تتراوح أعمارهم بين السنتين و 48 سنة، والمنحدرين جميعهم من ولاية مستغانم التي انطلقت منها الرحلة.

التحريات والتحقيقات في القضية أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي سبق له أن تورط في قضايا مماثلة، وتوقيفه رفقة شريكين له فيما يبقي شريكهم الرابع في حالة فرار، حيث قاموا اثناءها باستقطاب ضحاياهم والبالغ عددهم 18 شخصا، من بينهم 7 أطفال و3 نساء، لترشيحهم للهجرة غير الشرعية عبر البحر، لتكون الإنطلاقة من شاطئ اوريعة المحاذي لعاصمة الولاية، وذلك على متن قارب صغير، مقابل دفع مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم للشخص الواحد، أين تم نقلهم على متن سيارة خاصة إلى نقطة الانطلاق في جنح الظلام رفقة الدليل ومساعده، إلا أنهم لم يصلوا إلى الضفة الأخرى بل وقعوا ضحية أمواج البحر التي التهمتهم.