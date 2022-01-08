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خلفية الحادث لا تزال مجهولة

توقيف المعتدي على أستاذ بمادة حمضية في خنشلة

طارق. م
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توقيف المعتدي على أستاذ بمادة حمضية في خنشلة
أرشيف

كللت التحقيقات الأمنية، التي كانت قد باشرتها مصالح الشرطة بامن دائرة، قايس بخنشلة، منذ حوالي شهر ونصف، بتوقيف المعتدي على الأستاذ علي ناصر، الذي يزاول عمله كأستاذ لمادة الرياضيات، بمتقن السوفي عبد الحميد بقايس، بعد أن هاجمه على حين غفلة، وسكب عليه مادة حمضية، على مستوى الوجه، ليسقط على إثرها أرضا، وينقل للمستشفى، حيث تم تتبع المعني، وهو شاب في العقد الثالث من العمر، من ذوي السوابق القضائية، بتهمة الضرب والجرح العمدي، مع سبق الإصرار والترصد، المفضي إلى فقدان في بصر إحدى العينين، قبل تقديمه أمام نيابة محكمة قايس، وعملا بإجراءات المثول الفوري، صدر في حقه أمر إيداع بمؤسسة الوقاية قايس.

وأشار بيان لمديرية الأمن بخنشلة، أمس السبت، بأنه جرى فتح تحقيق معمق في القضية، انطلاقا من المواصفات التي قدمها الضحية للمصالح الشرطة، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة الخارجية، على مستوى مكان وقوع الحادثة، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات في القضية، واستغلال كل المعلومات المتوفرة، وبالاستعانة بالمحطة الثانوية، لتحقيق الشخصية لأمن دائرة قايس، ونظام البحث والتعرف الإجرامي، تم تحديد هوية المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بشاب 32 سنة من العمر، من ذوي السوابق القضائية، ينحدر من مدينة خنشلة، ليتم بعدها إعداد خطة محكمة، كللت بتوقيف المشتبه فيه، واقتياده إلى مقر المصلحة، أين تعرف عليه الضحية من الوهلة الأولى بمجرد مشاهدته، ليحرر ضده محضر جزائي، عن تهمة جناية الضرب والجرح العمدي، مع سبق الإصرار والترصد، المفضي إلى فقد إبصار إحدى العينين، قبل تقديمه أمام نيابة محكمة قايس، هذا ونشير الى ان مدينة قايس عاشت تحت صدمة حادثة الاعتداء على الأستاذ ناصر وهو أستاذ في العقد الخامس من العمر، أستاذ في مادة الرياضيات، ومع تأكيد الضحية عدم معرفته بالجاني المفترض، يبقى لغز سبب ارتكاب هذه الجرمة محل تحقيق..

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