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تونس تأمر مسؤولة أوروبية بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة

الشروق أونلاين
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تونس تأمر مسؤولة أوروبية بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة
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الأمينة العامة لاتحاد نقابات العمال الأوروبية إيستر لينش

بأمر من رئيس تونس قيس سعيّد، دعت سلطات البلاد الأمينة العامة لاتحاد نقابات العمال الأوروبية إيستر لينش، إلى مغادرة البلاد خلال 24 ساعة، بعد اعتبارها شخصا غير مرغوب فيه.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية مساء السبت، أن المسؤولة الأوروبية أدلت بتصريحات تتضمّن “تدخلا سافرا في الشأن التونسي”. لدى مشاركتها بمدينة صفاقس في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل.

وتابعت الرئاسة التونسية في ذات البيان:”العلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي للشغل أمر يعنيه وحده. ولكن لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها”.

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