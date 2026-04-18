تيبازة: تعديل برنامج توزيع المياه في 10 بلديات لمدة 4 أيام

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم، عن تعديل في برنامج توزيع المياه عبر 10 بلديات ابتداءً من يوم غد الأحد إلى غاية الأربعاء بسبب توقف مؤقت في إنتاج المياه على مستوى محطة تحلية مياه البحر “فوكة 1”.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا التوقف سيؤدي إلى تعديل في برنامج توزيع المياه على عدد من البلديات بولاية تيبازة، وهي: القليعة، فوكة، الدواودة، الشعيبة، الحطاطبة، بوسماعيل، خميستي، بوهارون، عين تقورايت، إضافة إلى أجزاء من بلدية سيدي راشد.

وأكدت “سيال” أنها قامت برفع طاقة الإنتاج على مستوى محطة سد بوكردان، بهدف التخفيف من تأثير التوقف الجزئي لمحطة التحلية.

كما طمأنت الشركة المواطنين بأن العودة إلى برنامج التوزيع العادي ستكون مباشرة فور استئناف الإنتاج بمحطة “فوكة 1” واستعادة الخزانات الرئيسية لمستوياتها التشغيلية الكاملة.