إدارة الموقع
الجزائر

تيبازة: تعديل برنامج توزيع المياه في 10 بلديات لمدة 4 أيام

الشروق أونلاين
  • 181
  • 0
أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، اليوم، عن تعديل في برنامج توزيع المياه عبر 10 بلديات ابتداءً من يوم غد الأحد إلى غاية الأربعاء بسبب توقف مؤقت في إنتاج المياه على مستوى محطة تحلية مياه البحر “فوكة 1”.  

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا التوقف سيؤدي إلى تعديل في برنامج توزيع المياه على عدد من البلديات بولاية تيبازة، وهي: القليعة، فوكة، الدواودة، الشعيبة، الحطاطبة، بوسماعيل، خميستي، بوهارون، عين تقورايت، إضافة إلى أجزاء من بلدية سيدي راشد.

وأكدت “سيال” أنها قامت برفع طاقة الإنتاج على مستوى محطة سد بوكردان، بهدف التخفيف من تأثير التوقف الجزئي لمحطة التحلية.

كما طمأنت الشركة المواطنين بأن العودة إلى برنامج التوزيع العادي ستكون مباشرة فور استئناف الإنتاج بمحطة “فوكة 1” واستعادة الخزانات الرئيسية لمستوياتها التشغيلية الكاملة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد