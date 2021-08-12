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رياضة

ثنائية من براهيمي

علي بهلولي
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ثنائية من براهيمي

تألّق اللاعب الدولي الجزائري ياسين برهيمي مساء الخميس في مباراة ودّية لِفريقه الريان القطري، أُقيمت فعّالياتها بِإسبانيا.

وتعادل فريق الريان القطري بِنتيجة (3-3) مع نادي أندورا، الذي ينتمي إلى بطولة إسبانيا للدرجة الثالثة، ويملك أسهمه نجم دفاع “البارصا” جيرارد بيكي.

وسجّل متوسط الميدان براهيمي الهدفَين الأوّل والثاني لِفريقه الريان، في الدقيقتَين الـ 51 والـ 61 (الثاني من ركلة جزاء).

وحمل ياسين براهيمي في الشوط الثاني من هذه المباراة التحضيرية، شارة قائد فريق الريان القطري.

ولعب براهيمي الشوط الثاني فقط، لِكون مدربه الفرنسي لوران بلان فضّل منح الفرصة لِكلّ اللاعبين.

ويستعدّ ياسين براهيمي وفريقه الريان، لِبطولة قطر في موسمها الجديد، التي تنطلق في الـ 11 من سبتمبر المقبل.

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