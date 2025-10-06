جائزة نوبل 2025 في الطب والفيزيولوجيا لـ3 علماء من الولايات المتحدة واليابان

فاز 3 باحثين من الولايات المتحدة واليابان بجائزة نوبل في الطب أو الفيزيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) لعام 2025. تقديرا لاكتشافاتهم العلمية في مجال المناعة.

حيث أعلنت جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا للعلوم في السويد يوم الإثنين، عن تتويج العالمين الأميركيين ماري برونكو وفريد رامزديل، والياباني شيمون ساكاغوتشي. نظير جهودهم البحثية المتعلقة بالتحمل المناعي الطرفي.

وقالت اللجنة إن العلماء المتوّجين حققوا “اكتشافات رائدة في مجال التحمّل المناعي الطرفي”. وهي الآليات التي تمنح الجهاز المناعي القدرة على التمييز بين الأجسام الغريبة وخلايا الجسم، وتمنع حدوث “أمراض المناعة الذاتية”.

ويحصلون الفائزون بجائزة نوبل السنوية على مكافأة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (نحو 1.2 مليون دولار)، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية يقدّمها ملك السويد.

وفئة الطب والفيزيولوجيا، هي أول فئة يُعلن عن الفائزين بجائزتها. على أن يتواصل الإعلان عن الفائزين في بقية الفئات وهي الفيزياء والكيمياء والآداب والسلام والاقتصاد، خلال نفس الأسبوع.