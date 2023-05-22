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العالم

الجزائر أول دولة في العالم تحيي ذكرى النكبة بشكل رسمي

محمد عبد المؤمن
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الجزائر أول دولة في العالم تحيي ذكرى النكبة بشكل رسمي
أرشيف
هنا فلسطين

تنظّم الجزائر يوم الإثنين ندوة حول ذكرى النكبة الفلسطينية، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال في العاصمة. تحت عنوان:”النكبة جريمة مستمرّة والعودة حقّ”.

ووصف سفير دولة فلسطين فايز أبو عيطة، إحياء الجزائر الذكرى النكبة بـ”الحدث المميّز”، مشيرا إلى أنها “أول دولة في العالم تحيي هذه الذكرى بشكل رسمي”.

وقال السفير الفلسطيني في تصريحه بالمناسبة، إن الجزائر  هي بوابة فلسطين إلى الشرعية الدولية. مؤكدا أن دعمها الرسمي والشعبي للقضية يعزّز صمود الفلسطينيين.

وتابع أبو عيطة يقول:”يدلّ هذا على المواقف الجزائرية الثابتة والمستمرّة تاريخيا، تجاه القضية الفلسطينية. فالجزائر ليست داعما للقضية فحسب، وإنما هي شريك للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع”.

وأضاف السفير:”أشكر رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) الذي أعطى تعليمات بإحياء هذه الذكرى”، قبل أن يختم بالقول إن:”الجزائر هي بوابة فلسطين إلى الشرعية الدولية بمواقفها المتميّزة”.

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