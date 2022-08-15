جامعات المغرب العربي خارج تصنيف شنغهاي 2022.. وهذه أفضل جامعات العالم

لم يتضمّن تصنيف شنغهاي لأفضل 1.000 جامعة في العالم، أي جامعة من دول المغرب العربي، حسب آخر تحديث للتصنيف الذي تصدره مؤسسة “شنغهاي رانكينغ كونسلتنسي” منذ 2003.

وتصدّرت جامعة هارفارد الأمريكية للمرة الـ20 على التوالي، تصنيف شنغهاي للعام 2022. كما احتلّت الجامعات الأمريكية 17 مرتبة بين المراتب الـ25 الأولى في التصنيف.

وغابت الجامعات المغاربية عن التصنيف، مقابل حضور عربي مقبول لـ 7 جامعات من السعودية، بينها جامعتا الملك عبد العزيز والملك سعود، التي صنّفت بين أفضل 150 جامعة في العالم.

كما مثّلت مصر في تصنيف شنغهاي بـ 7 جامعات أيضا، والأردن ولبنان وقطر وعُمان وقطر والإمارات، بجامعة واحدة لكل بلد.

أفضل 25 جامعة في العالم حسب تصنيف شنغهاي 2022:

1- هارفارد (الولايات المتحدة)،

2- ستانفورد (الولايات المتحدة)،

3- معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة)،

4- كامبريدج (بريطانيا)،

5- كاليفورنيا باركلي (الولايات المتحدة)،

6- برينستون (الولايات المتحدة)،

7- أوكسفورد (بريطانيا)،

8- كولومبيا (الولايات المتحدة)،

9- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (الولايات المتحدة)،

10- شيكاغو (الولايات المتحدة)،

11- يال (الولايات المتحدة)،

12- كورنيل (الولايات المتحدة)،

13- كاليفورنيا لوس أنجلس (الولايات المتحدة)،

14- جون هوبكنز (الولايات المتحدة)،

15- بنسيلفانيا (الولايات المتحدة)،

16- باريس ساكلاي (فرنسا)،

17- واشنطن (الولايات المتحدة)،

18- لندن (بريطانيا)،

19- كاليفورنيا سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)،

20- زوريخ (سويسرا)،

21- كاليفورنيا سان دييغو (الولايات المتحدة)،

22- تورونتو (كندا)،

23- إمبيريال كوليدج لندن (بريطانيا)،

24- طوكيو (اليابان)،

25- نيويورك (الولايات المتحدة).

أفضل 5 جامعات عربية حسب تصنيف شنغهاي 2022:

الملك عبد العزيز (السعودية)،

الملك سعود (السعودية)،

الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (السعودية)،

القاهرة (مصر)،

الملك فهد للبترول والمعادن (السعودية).

أفضل 5 جامعات في إفريقيا حسب تصنيف شنغهاي 2022: