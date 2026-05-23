جامعة التكوين المتواصل تفتح “صندوق التقييم” بمشاركة جميع الفواعل

4 استبيانات لقياس رضا الطلبة والأساتذة والموظفين

أطلقت جامعة التكوين المتواصل أربعة استبيانات إلكترونية موجهة إلى مختلف فواعلها، في خطوة وصفتها الجامعة بأنها “تقييم ذاتي داخلي جاد وشفاف”، يهدف إلى قياس مستوى الرضا وتحسين جودة الخدمات الأكاديمية والإدارية والتكوينية داخل المؤسسة.

ويشمل هذا المسعى أساتذة الجامعة، والموظفين، وطلبة الجامعة، إلى جانب المتكونين المستفيدين من الدورات التكوينية المختلفة، حيث أكدت الجامعة أن هذه العملية تأتي في إطار ترسيخ ثقافة التقييم المستمر والجودة، باعتبار أن آراء المستفيدين تمثل “المحرك الحقيقي لأي عملية تطوير ناجحة”.

وأوضحت الجامعة أن خصوصية جامعة التكوين المتواصل، باعتبارها مؤسسة تجمع بين التعليم الجامعي والتكوين المهني المستمر، وتستقبل فئات عمرية ومهنية متنوعة، تفرض القيام بعمليات تقييم دورية وشاملة لقياس مدى ملاءمة البرامج والخدمات المقدمة مع احتياجات المنتسبين إليها.

ويركز الاستبيان على عدة محاور أساسية، في مقدمتها تقييم جودة البرامج التعليمية والتكوينية ومدى توافقها مع المتطلبات المهنية والأكاديمية، إضافة إلى قياس كفاءة هيئة التدريس والمكونين من حيث طرق الشرح والتواصل والالتزام البيداغوجي.

كما يشمل التقييم الخدمات الإدارية والتنظيمية، من خلال الوقوف على سهولة التسجيل وجودة الاستقبال وسرعة معالجة الانشغالات، فضلا عن تقييم البنية التحتية والمرافق الجامعية، وكذا فعالية نظام الامتحانات والتقييم والإعلان عن النتائج.

وأكدت الجامعة أن مشاركة مختلف الفئات في هذه العملية لا تقتصر على مجرد الإجابة عن أسئلة استبيانية، بل تندرج ضمن “شراكة حقيقية” في مسار تطوير الأداء وتحسين جودة التكوين والتعليم المستمر.

وأضافت أن قياس مستوى الرضا بشكل منتظم يعد من بين متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي في قطاع التعليم العالي، ما يجعل نتائج هذه الاستبيانات أداة أساسية لدعم مكانة الجامعة وتعزيز تنافسيتها وطنيا ودوليا.

ووضعت الجامعة روابط إلكترونية خاصة بكل فئة من الفئات المعنية، لتمكينها من المشاركة في عملية التقييم وإبداء آرائها وملاحظاتها حول مختلف الخدمات المقدمة.