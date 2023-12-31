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رياضة

جدل حول العمر الحقيقي لِهذا اللاعب الذي سيُشارك في “الكان”

الشروق الرياضي
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جدل حول العمر الحقيقي لِهذا اللاعب الذي سيُشارك في “الكان”
ح.م
ناتان ولفريد دوالا.

أثار لاعبٌ الجدلَ بِسبب العمر، بعد أن استلم دعوة المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.

ويتعلّق الأمر بِمُتوسّط الميدان الكاميروني ناتان ولفريد دوالا، الذي قدّمه اتحاد الكرة المحلّي على أنّه بِعمر 17 سنة فقط. وبِعبارة أخرى، ما زال لاعب نادي فيكتوريا يونايتد الكاميروني ينتمي إلى فئة الأشبال.

وتساءل كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العمر الحقيقي لِهذا اللاعب، بِسبب ملامح الوجه التي لا تعكس رقم العمر المُشار إليه أعلاه.

ويُذكِّر اللاعب الكاميروني ناتان ولفريد دوالا بِمواطنه مُتوسّط الميدان جوزيف مينالا (التغريدة الأولى المُدرجة أدناه)، الذي قدّمه مدير أعماله إلى نادي لاتسيو الإيطالي عام 2014، على أنه بِعمر 17 سنة فقط!

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