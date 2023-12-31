جدل حول العمر الحقيقي لِهذا اللاعب الذي سيُشارك في “الكان”
أثار لاعبٌ الجدلَ بِسبب العمر، بعد أن استلم دعوة المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.
ويتعلّق الأمر بِمُتوسّط الميدان الكاميروني ناتان ولفريد دوالا، الذي قدّمه اتحاد الكرة المحلّي على أنّه بِعمر 17 سنة فقط. وبِعبارة أخرى، ما زال لاعب نادي فيكتوريا يونايتد الكاميروني ينتمي إلى فئة الأشبال.
وتساءل كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العمر الحقيقي لِهذا اللاعب، بِسبب ملامح الوجه التي لا تعكس رقم العمر المُشار إليه أعلاه.
ويُذكِّر اللاعب الكاميروني ناتان ولفريد دوالا بِمواطنه مُتوسّط الميدان جوزيف مينالا (التغريدة الأولى المُدرجة أدناه)، الذي قدّمه مدير أعماله إلى نادي لاتسيو الإيطالي عام 2014، على أنه بِعمر 17 سنة فقط!
Au même âge (17 ans), quelle pépite camerounaise vous impressionne le plus ?
Joseph Minala 🇨🇲
Ou
Wilfried Nathan Douala 🇨🇲 pic.twitter.com/Eo1simRn1x
— Coupe d’Afrique des Nations 2023 🏆🇨🇮 (@CAN2023off) December 31, 2023
🚨BREAKING : Scandal in African Football 🇨🇲.
This Cameroonian football player called “Wilfried Nathan Douala” has sparked a controversy as he claims to be a teenager but many believe that he is far older than he claims to be as he will appear for the national team in the Africa… pic.twitter.com/rg8pfwONz1
— 𝐗ϯ𝚛𝑎 𝓜𝑎ᕷ𝚛𝖎ᕷ𝖎𝓢ϯ𝑎 (@xtramadridista) December 30, 2023
🇨🇲Camerún ha convocado a la joven promesa Wilfried Nathan Douala para jugar La Copa Africana de Naciones.
👶🏻Según ellos Wilfried nació en 2006, por lo que tendría 17 años.
⚠️Algunos dicen que podrían ser 17 años cotizados. pic.twitter.com/7p7DaZorL5
— La cara B del futbol (@lacarabdeporte) December 28, 2023