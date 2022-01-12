جديد تدريبات المنتخب الوطني

شهدت الحصّة التدريبية للمنتخب الوطني الجزائري، الأربعاء، جديدا. بِمدينة دوالا الكاميرونية.

ويستعدّ “الخضر” لِمواجهة منتخب غينيا الاستوائية مساء الأحد المقبل، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وعرف تعداد “محاربي الصحراء” عودة متوسط الميدان رامز زروقي وصانع الألعاب آدم الوناس، بعد تماثلهما للشفاء. حيث كان لاعب نادي تفينتي إنشخيده الهولندي يُعاني إصابة على مستوى الكعب، ويشكو زميله من فريق نابولي الإيطالي إصابة في الكاحل.

وبِخصوص المدافع عبد القادر بدران، الذي أُثيرت حوله شكوك الإصابة في مواجهة سيراليون، خاصة وأن الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي أخرجه عند انطلاق الشوط الثاني، وعوّضه بِزميله في الخطّ ذاته جمال بلعمري. فقد تدرب، الأربعاء، دون مشكل يُذكر.

ويكون بلماضي قد لجأ إلى إخراج بدران، تجنّبا لِبطاقة صفراء ثانية مرادفة للطرد. خاصة وأن مدافع الترجي التونسي تلقّى إنذارا في الدقيقة الـ 35 من عمر مواجهة سيراليون.

وبِالمقابل، تدرب حارس المرمى الاحتياطي ألكسندر أوكيجة ومتوسط الميدان إسماعيل بن ناصر بِصفة ثنائية رفقة مدرب اللياقة البدنية، بِمركز تقوية العضلات، وبعيدا عن زملائهما.

وكان الرّباعي المذكور قد غاب عن مواجهة سيراليون مساء الثلاثاء، بِسبب إصابة رامز زروقي وآدم الوناس، وعقوبة الإيقاف لِإسماعيل بن ناصر، وتموقع ألكسندر أوكيجة ثانيا في سلم ترتيب حماة عرين المنتخب الوطني.