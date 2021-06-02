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الجزائر

جديد فيغولي وسوق الانتقالات الصيفية

علي بهلولي
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جديد فيغولي وسوق الانتقالات الصيفية

تبحث إدارة نادي قلعة السرايا التركي عن مخرج، لِبيع لاعبها الدولي الجزائري سفيان فيغولي هذه الصائفة.

ويرتبط الجناح سفيان فيغولي (31 سنة) مع نادي قلعة السرايا بِعقدٍ، تنقصي مدّته في الـ 30 من جوان 2022، ولكن إدارة الفريق التركي تُريد تسريحه هذه الصائفة.

وتتفاوض إدارة نادي قلعة السرايا هذه الأيّام مع نظيرتها من أولمبياكوس اليوناني بِهذا الشأن، كما ذكرته تقارير صحفية تركية صادرة، الأربعاء.

وتُريد إدارة نادي قلعة السرايا تحويل فيغولي إلى فريق أولمبياكوس بِصيغة “المقايضة”، نظير جلب اللاعب كوستونتينوس فورتونيس من النادي اليوناني.

ويرتبط متوسط الميدان الهجومي اليوناني كوستونتينوس فورتونيس (28 سنة) مع نادي أولمبياكوس بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.

لكن مسؤولي نادي أولمبياكوس يطرحون صيغة أخرى، وهي بيع لاعبهم فورتونيس إلى فريق قلعة السراي بِمبلغ 8.5 مليون أورو. ما يعني أنهم لا يُريدون جلب فيغولي إلى ناديهم.

وتبقى المفاوضات جارية بين مسؤولي ناديَي قلعة السرايا وأولمبياكوس، في انتظار إيجاد حلّ “توافقي”، أو طيّ هذا الملف. استنادا إلى المصادر ذاتها.

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