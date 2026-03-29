جديد كأس أمم إفريقيا

طرأ تغيير على منافسة كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، كما أعلن عنه الاتحاد القاري للعبة، الأحد.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بِالعاصمة المصرية القاهرة، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم. كشف الرئيس باتريس موتسيبي عن رفع عدد منتخبات “الكان” إلى 28 فريقا وطنيا.

وسيبدأ العمل بهذه الصيغة انطلاقا من نسخة عام 2028.

وكانت طبعة مصر 2019 قد شهدت لأوّل مرّة مشاركة 24 منتخبا، وذلك منذ استحقاق جنوب إفريقيا 1996، حينما ارتفع العدد من 12 فريقا وطنيا إلى 16 منتخبا.

وأضاف موتسيبي أنه انطلاقا من نسخة 2028، ستُجرى نهائيات كأس أمم إفريقيا مرّة كلّ أربع سنوات بدلا من عامَين.

وبِخصوص الطبعة المقبلة في صيف 2027، أكّد موتسيبي أنها ستُقام في موعدها المضبوط سلفا، وبِتنظيم ثلاثي في كينيا وتنزانيا وأوغندا. بعد تردّد أنباء تأجيلها إلى عام 2028، بسبب بُطْءِ أشغال تشييد الملاعب والمنشآت والمرافق الرياضية في هذه البلدان الثلاثة.

وكانت تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 قد انطلقت الخميس الماضي، بِإجراء مقابلات ذهاب الدور التمهيدي، على أن تُقام لقاءات الإياب في آجال لا تتجاوز الثلاثاء المقبلة.

ويخوض الدور التمهيدي للتصفيات 12 منتخبا، الأدنى ترتيبا على المستوى الإفريقي في تصنيف “الفيفا”.