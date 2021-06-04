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رياضة

جديد “لعروسي” ونادي ليفربول

علي بهلولي
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جديد “لعروسي” ونادي ليفربول
ياسر لعروسي

أصدرت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، بيانا له صلة بِلاعبها الجزائري الشاب والمغترب ياسر لعروسي.

وينشط المدافع الأيسر ياسر لعروسي (20 سنة) في الفريق الرّديف لِنادي ليفربول الإنجليزي، منذ صيف 2019 وإلى غاية الـ 30 من جوان الحالي.

وقالت إدارة نادي “الرّيدز” إنها اقترحت على ياسر لعروسي تجديد العقد، دون أن تذكر ردّ فعل اللاعب الجزائري المغترب. واكتفت بِإضافة أمر آخر، فحواه أنها قامت بِتسريح 4 لاعبين ينتمون إلى الأكاديمية، نظير منح فرصة البقاء في النادي للاعبَين بينهما لعروسي.

وكان التقني يورغن كلوب مدرب أكابر فريق ليفربول، قد وجّه الدّعوة لِياسر لعروسي في مقابلتَين، وذلك في منافسة كأس إنجلترا نسخة 2019-2020. ولكن في الطبعة الموالية، لم يحصل ابن ولاية الوادي على أيّ فرصة، وهو قد يُحرّضه على الرّحيل، في انتظار سوق الانتقالات الصيفية التي رُفع ستارها.

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