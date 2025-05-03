جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر ماي 2025
تطالعون في عدد ماي من مجلة الشروق العربي:
نجمة “بنات المحروسة ” ليديا شبوط” تصرح: “شانا” لا تشبهني..واستلهمت شخصيتها من الواقع
وتجدون..
· متزوجات، محجبات، ميسورات ماديا…كاميرات المحلات ترصد الأيادي الناعمة “تسرق”!
· هكذا يصنع الأولياء من التلميذ المتفوق “راسبا”!
· في ظاهرة غريبة…ماكثات في البيت يعشن خارجه أكثر من العاملات!
· متزوجات يسكتن على خيانة أزواجهن مقابل المال!
· الكوكايين الرقمي…مقاطع “الريلز” تهدد أدمغة الأطفال والمراهقين..
وتجدون أيضا..
· الإهمال بين الزوجين..سبب لفتور العلاقة وبرودتها
· التستر على المرض..مرضى ينأون بأنفسهم عن التشفي والتعاطف الزائف ويتجنبون الزيارات المرهقة
· من أسسه وما كان دوره؟..التيطري.. أو البايلك المجهول
· أصله وأنواعه ومواطنه..الحصان الجزائري الأصيل… رفيق المقاومة وقلب الفانتازيا
· الدراما في الجزائر خلال شهر رمضان..جدلية العرض والطلب بين صناعها والمشاهد
· هل من يسمون أنفسهم مؤثرين ملزمون بدفع ضريبة على ربحهم الرقمي؟
· الطلاق التجريبي..انفصال مؤقت لاختبار لوعة الفراق
· الفومو..كيف يتسبب المؤثرون والمؤثرات في تعاستنا الزوجية؟
· أزياؤنا التقليدية… القطيفة والأطلس وبن زهيرة..الخامات التي أرخت للباس التقليدي الجزائري وسر أناقته
· أمهات الأطفال دون الثالثة..أكثر عرضة للاضطرابات العقلية والصحية
· تزوجتهم الجان،كرّمتهم الملائكة أم كاروتينيميا..جزائريون يتفاجؤون بأيديهم وأرجلهم مُخضبة بالحناء عند الاستيقاظ
· تاريخ وشخصيات..من صنهاجة وزناتة.. 5 جزائريين من أشهر ملوك الطوائف
· تشوهات خلقية ومشاكل العقم..لا دخل للملائكة في ختان وهمي !
· سلوكات تتنافى مع الرجولة..رجال يرقصون رقص الجواري على الملإ
· استراتيجية التقشف داخل الأسرة ..تؤثر على الحياة الاجتماعية وتحسن ظروفها المادية على المدى البعيد
· ارتباط “شوقردادي” بـ “بايبي شوقر”..رجل مسن مقتدر ماليا يفوز بجميلة الصغيرة
· تاريخ وحضارة..تاهرت وسيرتا وآشير وغيرها..10 عواصم في تاريخ الجزائر.. الحضارة الأزلية
· غياب التواصل اللفظي والبصري بين الأزواج ..يلغي الكثير من المشاعر الإيجابية ويصنع فجوة عميقة تحتلها التكنلوجيا
· متلازمة الفارس الأبيض..ما سرّ الانجذاب إلى المجرمين وخريجي السجون؟
· الاقتحام الجماعي للمجالات المربحة، المنافسة وعدم التقدير..معاناة أصحاب المشاريع الحرفية في الجزائر
· هل نتوارث الصدمات النفسية والعاطفية جينيا؟..تأثير ذلك على الخبرة الاجتماعية والحياة الشخصية
· ينتقل بين الأصدقاء والزملاء..هل الطلاق فيروس مُعدٍ؟
-أقلام المجلة …
الافتتاحية… الشروق العربي في عيدها الرابع والثلاثين …………الاستاذ ياسين فضيل
اشراقة… حاضرون على الشاشات غائبون في المواقف……الاعلامي صالح عزوز صيحة الشروق… فلسطين في الوجدان الجزائري… الدكتور عمار يزلي
-وفي حوارات المجلة تقرأون..
· “آل باتشينو الدراما العربية”..الممثل إياد نصار لمجلة الشروق العربي˸
” المنصات الرقمية باتت واقعا.. وهذا، ما جذبني في مسلسل «ظلم المصطبة»”
· الممثل الجزائري أنس تناح لمجلة الشروق العربي˸
” أحب الأعمال التي تنطوي على رسائل هادفة وتفيد المجتمع..وفيلم “حليم رعد” أدخلني المستشفى”
-وفي عالم الموضة والجمال..
· 5 إطلالات ملكية بقفطان القاضي من خزانة المشاهير
· أكسسوارات.. قطع ساحرة من مجوهرات فان كليف أو أوراق الترافل
-وفي الديكور..
6 قطع من التراث الجزائري لبيت أصيل
– ولمطبخك..
· وصفات موسمية مميزة
-وفي الرياضة..
· اختارت أكاديمية أسباير للتحضير لقادم الاستحقاقات..إيمان خليف تحلم بميدالية ذهبية في أولمبياد لوس أنجلس 2028
· في أول سنة له مع المنتخب الوطني..بيتكوفيتش… عين على المونديال وأخرى على كأس إفريقيا
· يلعب لنادي ويسترلو البلجيكي على شكل إعارة..سليماني يتحدى ويريد العودة مجددا إلى الخضر
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