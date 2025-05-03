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الشروق العربي

جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر ماي 2025

الشروق العربي
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جديد مجلة الشروق العربي لعدد شهر ماي 2025

تطالعون في عدد ماي من مجلة الشروق العربي:

نجمة “بنات المحروسة ” ليديا شبوط” تصرح: “شانا” لا تشبهني..واستلهمت شخصيتها من الواقع

وتجدون..

· متزوجات، محجبات، ميسورات ماديا…كاميرات المحلات ترصد الأيادي الناعمة “تسرق”!

· هكذا يصنع الأولياء من التلميذ المتفوق “راسبا”!

· في ظاهرة غريبة…ماكثات في البيت يعشن خارجه أكثر من العاملات!

· متزوجات يسكتن على خيانة أزواجهن مقابل المال!

· الكوكايين الرقمي…مقاطع “الريلز” تهدد أدمغة الأطفال والمراهقين..

وتجدون أيضا..

· الإهمال بين الزوجين..سبب لفتور العلاقة وبرودتها

· التستر على المرض..مرضى ينأون بأنفسهم عن التشفي والتعاطف الزائف ويتجنبون الزيارات المرهقة

· من أسسه وما كان دوره؟..التيطري.. أو البايلك المجهول

· أصله وأنواعه ومواطنه..الحصان الجزائري الأصيل… رفيق المقاومة وقلب الفانتازيا

· الدراما في الجزائر خلال شهر رمضان..جدلية العرض والطلب بين صناعها والمشاهد

· هل من يسمون أنفسهم مؤثرين ملزمون بدفع ضريبة على ربحهم الرقمي؟

· الطلاق التجريبي..انفصال مؤقت لاختبار لوعة الفراق

· الفومو..كيف يتسبب المؤثرون والمؤثرات في تعاستنا الزوجية؟

· أزياؤنا التقليدية… القطيفة والأطلس وبن زهيرة..الخامات التي أرخت للباس التقليدي الجزائري وسر أناقته

· أمهات الأطفال دون الثالثة..أكثر عرضة للاضطرابات العقلية والصحية

· تزوجتهم الجان،كرّمتهم الملائكة أم كاروتينيميا..جزائريون يتفاجؤون بأيديهم وأرجلهم مُخضبة بالحناء عند الاستيقاظ

· تاريخ وشخصيات..من صنهاجة وزناتة.. 5 جزائريين من أشهر ملوك الطوائف

· تشوهات خلقية ومشاكل العقم..لا دخل للملائكة في ختان وهمي !

· سلوكات تتنافى مع الرجولة..رجال يرقصون رقص الجواري على الملإ

· استراتيجية التقشف داخل الأسرة ..تؤثر على الحياة الاجتماعية وتحسن ظروفها المادية على المدى البعيد

· ارتباط “شوقردادي” بـ “بايبي شوقر”..رجل مسن مقتدر ماليا يفوز بجميلة الصغيرة

· تاريخ وحضارة..تاهرت وسيرتا وآشير وغيرها..10 عواصم في تاريخ الجزائر.. الحضارة الأزلية

· غياب التواصل اللفظي والبصري بين الأزواج ..يلغي الكثير من المشاعر الإيجابية ويصنع فجوة عميقة تحتلها التكنلوجيا

· متلازمة الفارس الأبيض..ما سرّ الانجذاب إلى المجرمين وخريجي السجون؟

· الاقتحام الجماعي للمجالات المربحة، المنافسة وعدم التقدير..معاناة أصحاب المشاريع الحرفية في الجزائر

· هل نتوارث الصدمات النفسية والعاطفية جينيا؟..تأثير ذلك على الخبرة الاجتماعية والحياة الشخصية

· ينتقل بين الأصدقاء والزملاء..هل الطلاق فيروس مُعدٍ؟

-أقلام المجلة …

الافتتاحية… الشروق العربي في عيدها الرابع والثلاثين …………الاستاذ ياسين فضيل

اشراقة… حاضرون على الشاشات غائبون في المواقف……الاعلامي صالح عزوز صيحة الشروق… فلسطين في الوجدان الجزائري… الدكتور عمار يزلي

-وفي حوارات المجلة تقرأون..

· “آل باتشينو الدراما العربية”..الممثل إياد نصار لمجلة الشروق العربي˸

” المنصات الرقمية باتت واقعا.. وهذا، ما جذبني في مسلسل «ظلم المصطبة»”

· الممثل الجزائري أنس تناح لمجلة الشروق العربي˸

” أحب الأعمال التي تنطوي على رسائل هادفة وتفيد المجتمع..وفيلم “حليم رعد” أدخلني المستشفى”

-وفي عالم الموضة والجمال..

· 5 إطلالات ملكية بقفطان القاضي من خزانة المشاهير

· أكسسوارات.. قطع ساحرة من مجوهرات فان كليف أو أوراق الترافل

-وفي الديكور..

6 قطع من التراث الجزائري لبيت أصيل

– ولمطبخك..

· وصفات موسمية مميزة

-وفي الرياضة..

· اختارت أكاديمية أسباير للتحضير لقادم الاستحقاقات..إيمان خليف تحلم بميدالية ذهبية في أولمبياد لوس أنجلس 2028

· في أول سنة له مع المنتخب الوطني..بيتكوفيتش… عين على المونديال وأخرى على كأس إفريقيا

· يلعب لنادي ويسترلو البلجيكي على شكل إعارة..سليماني يتحدى ويريد العودة مجددا إلى الخضر

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