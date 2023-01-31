جزائري يخترع جهازا لكشف تسربات الغاز ويأمل استغلاله

بإمكانه التخفيف من حالات التسمّم والوفيات

تمكّن الشاب الجزائري رزاق لبزة محمد، ابن مدينة وادي سوف، من اختراع جهاز لكشف الغاز المتسرب، يعمل عن بعد وباستطاعته قطع الكهرباء وفتح التهوية مباشرة بعد تسرب الغاز، وهو المشروع الذي حصل بموجبه على براءة اختراع صادرة عن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية سنة 2019، وبقي الجهاز ينتظر التفعيل والاستغلال منذ ذلك التاريخ أملا من الشاب في استغلاله لإنقاذ الممتلكات وأرواح ضحايا الغاز، وما زاده أملا وأحيا المشروع في نفسه القرارات الأخيرة للرئيس تبون لتوفير مثل هذه الأجهزة مجانا للمواطنين.

الشاب لبزة من مواليد 1977، متحصل على العديد من شهادات التكوين، منها التصليح ودهن هياكل السيارات وتصليح الميكانيك، فضلا عن شهادة تصليح كهرباء السيارات والحدادة الفنية، كما شارك في العديد من المنافسات والملتقيات العلمية الوطنية والدولية، يقول في تصريح لـ”الشروق”، أن فكرة تجسيده لجهاز كشف الغاز، تبادرت إليه بالنظر إلى حالات التسمم التي ترتفع من سنة لأخرى، باعتباره من أبرز الشباب في البحث للوصول إلى حلول في شتى المجالات بمنطقته.

يقول المخترع أنه بدأ بالبحث الحثيث، إلى أن توصل إلى اختراع هذا الجهاز سنة 2019، وعرضه وقتها على مختلف الجهات، بما فيها وزارة الصناعة والمؤسسات الناشئة والطاقة، غير أنه لم يحظ باهتمام واستغلال أيّ جهة -حسب تأكيداته- بدون أي حجة دامغة، رغم أن الجزائر بأمس الحاجة لمثل هذه الأجهزة المصنوعة محليا مئة بالمئة -يضيف المتحدث، مناشدا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التدخّل من أجل إنصافه حتى يرى جهازه النور ويتجسد على أرض الواقع ويبعث فيه الأمل وروح مواصلة الإبداع، ومنه منح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتخلص من تبعية الاستيراد الأمر الذي لطالما نادى به الرئيس لاسيما ما جاء من قرارات ضمن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي طالب من خلاله توفير أجهزة إنذار تسربات الغاز مجانا.

محمد الشاب الذي كان يبدو من خلال حديثه لـ “الشروق”، يائسا ومحبطا، لعدم الاهتمام بمشروعه من طرف المسؤولين، يؤكد أنه تحصل على صفة شركة ناشئة في نوفمبر2021 ، غير أن التهميش لا يزال يلاحقه بعد رفض المشروع بدون أي مبرر، مؤكدا أنّ الفترة الحالية تعد فرصته السانحة من أجل إشراكه رفقة المؤسسات العمومية أو الخاصة للانطلاق في الدفع بالمشروع لاسيما أن مجمع سونلغاز سيطلق خلال أيام مناقصة دولية ووطنية لاقتناء كواشف أحادي غاز أكسيد الكربون بالمنازل .

وعدّد الشاب المخترع في الأخير، الكثير من براءات الاختراع والصناعة التي تحصل عليها، منها براءة اختراع جهاز استخراج غاز الهيدروجين من الماء وجهاز استخراج الماء من الهواء وعديد الأجهزة الخاصة بالصناعة التحويلية والطاقات المتجددة ومنها كرسي متحرك يسير بالطاقة الشمسية.