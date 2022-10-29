جزر الجزائر.. قطع من الجنة في حضن المتوسط

سحر الحبيباس وأسرار رشقون وغموض سيريجينا

يجهل الكثير أن الجزائر تضم عشرات الجزر ضمن أراضيها.. هي قطع من الوطن، تعانق البحر الأبيض. أكثر من 32 جزيرة و208 من الجزيرات، تطل على سواحل سكيكدة ووهران وبجاية وعين تيموشنت.. الشروق العربي تركب قوارب البحر العتيقة، في رحلة اكتشاف جزر، لا يعرفها إلا أهلها.

شيء من التاريخ

بحسب ما جاء في المصادر التاريخية، فإن بلكين بن زيري، مؤسس الدولة الزيرية، حين أسس عاصمته، عام 960، على أنقاض المدينة الفينيقية إيكوزيم التي سماها الرومان إكوزيوم، أطلق عليها اسم “جزائر بني مزغنة”، نظراً إلى وجود 4 جزر صغيرة، غير بعيدة عن ساحل البحر قبالة المدينة.

الحبيباس.. رئة المتوسط

جزر حبيبة، أو جزر حابيباس.. هي أرخبيل من الجزر، ذات المنشأ البركاني. تقع قبالة شاطئ “مداغ”، في بلدية عين الكرمة غربي ولاية وهران. تلقب برئة المتوسط، لأنها تشكل متنفسا إيكولوجيا فريدا من نوعه. وهي كذلك مستوطنة لآلاف الطيور. الأرخبيل مكون من جزيرتين رئيستين، من أصل خمس جزر.. الأولى، تسمى ثوريا، طولها 1200 متر، وعرضها 600 متر. والثانية، تقع شمال الأولى. وهي أصغر منها. ومساحة الأرخبيل الإجمالية، تقدر بـ 26.84 كلم². في حين، تبلغ مساحة أكبر الجزر 40 هكتارا، أي، تساوي تقريباً مساحة دولة الفاتيكان.

تعد الجزر قبلة للسياح والمصطافين، الذين يتخذون من وهران وجهة سياحية. ويتزايد عدد الزوار كل عام. وهذا راجع إلى تزايد المركبات السياحية والفنادق. كما أن للجزر أهمية استراتيجية، لوقوعها في الحدود بين ولايتي وهران وعين تيموشنت. وتعد من أقرب النقاط إلى دولة إسبانيا، وأوروبا.

رشقون.. جزيرة الحلزون

جزيرة رشقون.. ويعرفها الإسبان بجزيرة ليماكوس، (البزاق)، أو جزيرة كراكوليس بالإسبانية. هي جزيرة من أصل بركاني.

تقع في البحر الأبيض المتوسط، قبالة شاطئ رشقون، ببلدية بني صاف بولاية عين تموشنت.

تقدر مساحتها بـ 26 هكتارا. تقع الجزيرة بالتحديد أمام مصب نهر تافنة، شمال الجزائر، بين وهران والحدود الجزائرية المغربية. تلعب جزيرة رشقون دورا قطبا، في التنوع البيولوجي البحري للحوض الجزائري الغربي. وتعد خزانا للحوض الجنوبي الغربي للبحر الأبيض المتوسط.

تم بناء منارة جزيرة رشقون في عام 1870، على الجرف المرتفع في الجزء الشمالي من الجزيرة. ترتفع المنارة 81 مترا فوق مستوى سطح البحر. ويمكن لنورها أن يصل إلى 16 ميلا بحريا، أي 29 كم.

جزيرة منصورية.. عين جيجل التي لا تنام

هي جزيرة تقع على بعد 220 متر من مدينة زيامة منصورية، بولاية جيجل، تبلغ مساحتها نحو 6 هكتارات، وتستغل الجزيرة الآن كرصيف لميناء المدينة.

الحمامة… الجزيرة المنبسطة

جزيرة الحمامة، أو بالوما بالإسبانية، أو إيل بلان بالفرنسية. هي جزيرة تقع على بعد 7 كيلومترات من شاطئ

بوسفر بدائرة عين الترك، يسكنها النورس أصفر الساق، هي واحدة من أجمل الوجهات للقوارب في المنطقة وقاع البحر بها جميل جدا. للجزيرة رصيف صغير (ضحل) للقوارب الصغيرة، وكذلك منارة صغيرة في الأعلى مهجورة.

سيريجينا.. جزيرة في حضن سكيكدة

جزيرة سيريجينا، هي واحدة من جزر الساحل السكيكدي، الذي يحوي عشر جزر. وتعد أكبرها. تقع شمال شرق مدينة عين زويت. ولا يمكن زيارة مدينة سكيكدة دون زيارة الجزيرة. والجزيرة شبيهة إلى حد كبير بجزيرة رشقون، إلا أنها تصغرها بقليل. للجزيرة منارة مربعة الشكل، تعود إلى الحقبة الاستعمارية. وتوجد في الجزيرة بعض الآثار الرومانية والفينيقية.

كما أن الجزيرة تشهد نشاطا سياحيا غير مسبوق، بتخصيص رحلات بحرية للجزيرة. كما أن الأجانب يتوافدون عليها بكثرة.

غير بعيد من سيريجينا، تنتصب جزر أخرى، مثل جزيرة الإخوان، وجزيرة الأسد، وجزيرة القلعة والقردة.

كاف عمار.. قطعة من عنابة

جزيرة كاف عمار، أو جزيرة شطايبي، هي جزيرة صغيرة، تقع في بلدية شطايبي بولاية عنابة، وتطل على خليج

شطايبي، وعلى المرسى بسكيكدة. تقدر مساحتها بنحو 1.6 هكتار، وتمتد على طول نحو 340 متر، وعرض بنحو 130 متر.

العوانة الكبرى.. لؤلؤة جيجل

جزيرة العوانة الكبرى، هي جوهرة البحر الأبيض المتوسط، أو جزيرة الأحلام، كما يحلو للكثير تسميتها..

تبعد بـ 950 متر عن شاطئ العوانة بولاية جيجل الجزائرية. وتبلغ مساحتها نحو 3 هكتارات. جزيرة تتميز بطبيعة خلابة، تجعلها جوهرة تتزين بها جيجل خاصة، والبحر المتوسط عامة. فالجزيرة بها غابات خضراء، تمتزج مع زرقة البحر، وأصوات الأمواج تمتزج مع أصوات طائر النورس. جمال جزيرة الأحلام يثير الإعجاب. ويعرفها بعض سكان عاصمة الكورنيش باسم “كافالو”، الماعز، فج الزرزور، العوانة وغيرها من الأسماء، وتتوفر الجزيرة على شاطئ صغير برمال ذهبية، يسمح للمتوافدين عليها بالسباحة.

جزيرة ثور.. الأرخبيل الغامض

الجُزيرات السبع، أو جزيرة “ثور أحمد جربي”، هي جُزيرات تقع شمال غرب مدينة عين زويت بولاية سكيكدة. تبلغ مساحة الأرخبيل مجتمعا قرابة 3 هكتارات. أربع من الجزر السبع، يغطيها غطاء نباتي خفيف، والبقية عبارة عن صخور بحرية جرداء.

تيقزيرت… جزيرة الجزيرة

جزيرة تقزيرت، تطل على تيزي وزو. وتقزيرت بالأمازيغية تعني الجزيرة. وهي مشتقة من العربية، وتنطق تگزيرت. وهي جزيرة جميلة، تقع بمحاذاة الميناء وقريبة من الشاطئ جدا، وتعد الجزيرة الوحيدة المتواجدة في تيزي وزو.

تحوي الجزائر الكثير من الجزر، لا يسع المقال لوصفها، كجزيرة ليلى بعين تيموشنت، والجزيرة الملعونة بالطارف، وسانتا ماجدالينا ببجاية، وجزيرة رأس الحديد بسكيكدة، وجزيرة موكرام بتلمسان وغيرها..