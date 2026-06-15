جزر الرأس الأخضر تُحرج بطل أوروبا

أحرج الفريق “الصّغير” جزر الرأس الأخضر العملاق الإسباني مساء الإثنين، وافتكّ نقطة ثمينة من مخالبه.

وتعادلت جزر الرأس الأخضر سلبا مع إسبانيا، في مباراة لُعبت أطوارها بِأطلنطا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِكأس العالم 2026. تحت إدارة حكم الساحة الأردني أدهم المخادمة.

وإذا كانت إسبانيا قد سبق لها تذوّق حلاوة التتويج بِكأس العالم في نسخة جنوب إفريقيا 2010، وقدمت إلى المونديال في ثوب بطلة أوروبا 2024. فإن فريق جزر الرأس الأخضر بدأ يُشارك في تصفيات كأس العالم بِصفة متأخّرة، انطلاقا من طبعة كوريا الجنوبية واليابان 2002، قبل أن يظفر بِتأشيرة حضور هذه المنافسة لِأوّل مرّة في الاستحقاق الحالي 2026، ويخوض أوّل مباراة مونديالية له مساء الإثنين.

ولِأوّل مرّة في المونديال الذي انطلق مساء الخميس الماضي، تنتهي مباراة دون تسجيل ولو هدف واحد.

وعن نفس الفوج الثامن، يتبارى المنتخب السعودي مع نظيره الأوروغواياني، مساء الإثنين.