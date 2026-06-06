جلاوي يتابع مشروع خط السكة الحديدية ورقلة–عين صالح–تمنراست

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، السبت، جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم مشاريع المنشآت القاعدية، خاصة في مجال السكك الحديدية.

وأفاد بيان للوزارة أن الاجتماع، تم بحضور الإطارات المركزية للوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، إلى جانب إطارات الوكالة،خصص لعرض ومتابعة التحضيرات المتعلقة بإطلاق مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين ورقلة وعين صالح وتمنراست، حيث تم تقديم عرض مفصل حول مختلف التدابير المتخذة لضمان الانطلاق الفعلي في إنجاز المشروع.

كما تمت مناقشة الترتيبات التقنية والإدارية الواجب استكمالها قبل الشروع في مرحلة الإنجاز، إضافة إلى التحضيرات الخاصة بالمراحل المقبلة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق المعايير التقنية المعتمدة واحترام الآجال المحددة.

وأكد بيان الوزارة أن مشروع خط غرداية–الأغواط–المنيعة لا يزال حاليًا في مرحلة الإجراءات الخاصة باختيار المقاولات المكلفة بالإنجاز.