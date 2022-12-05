جماهير مان سيتي تمنح أسوأ تقييم لرياض محرز

حسب تصويت أعدته صحيفة "مانشستر إيفنينغ"

وضعت جماهير نادي مانشستر سيتي الأنجليزي، النجم الجزائري، رياض محرز، في المركز الأخير في تصنيفها لأفضل لاعبي النادي خلال الشطر الأول من الموسم الحالي.

وجاءت اختيارات جماهير مانشستر سيتي صادمة بالنسبة لنجم الخضر رياض محرز، الذي احتل المركز الخامس والأخير في قائمة أفضل لاعبي النادي لهذا الموسم، حسب التصويت الذي أعدته صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز” البريطانية.

ومنحت جماهير النادي الأنجليزي، التي شاركت في تصويت الصحيفة، تقييما جد سلبي للدولي الجزائري، الذي تحصّل على علامة 5.1 من 10، ما جعل محرز أضعف لاعب ضمن قائمة اللاعبين الذين مسهم التنقيط.

واحتل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، صدارة الترتيب كأفضل لاعبي السيتي بتقييم وصل لـ9.1 من 10، وهذا بعد تسجيله 23 هدفا في مختلف المنافسات، وصنع 3 آخرين لحد الآن.

وجاء البلجيكي كيفن دي بروين في المركز الثاني بحصوله على علامة 8.2 من 10، في حين حل فيل فودين ثالثا بتقييم 8 من 10.

ويعكس التقييم الذي حصل عليه رياض محرز، وحلوله في المركز الخامس والأخير ضمن أفضل لاعبي النادي، المعاناة التي يعيشها قائد المنتخب الوطني هذا الموسم مع فريقه، وهذا بسبب تراجع مردوده وفعاليته أمام المرمى مقارنة بالموسم الماضي.

وكان رياض محرز أبرز لاعبي مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، سواء في البطولة أو في منافسة رابطة أبطال أوروبا بتسجيله 24 هدفا ومنحه تسع تمريرات حاسمة، في وقت لم يتجاوز رصيده هذا الموسم ثلاثة أهداف.