جمركة المركبات المستوردة.. إجراءات جديدة لتقليص الآجال والتكاليف

أعلنت المديرية العامة للجمارك، الخميس، عن اتخاذ جملة من التدابير التي تهدف إلى تقليص آجال وتكاليف جمركة المركبات المستوردة من طرف الأفراد، والتخفيف من حدة التكدس على مستوى الموانئ ومناطق الإيداع.

ووحسب بيان للمديرية، فقد تم خلال اجتماع تنسيقي ترأسه المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، “دراسة القيود والصعوبات المسجلة في عملية جمركة المركبات المستوردة من طرف الأفراد، والحلول العملية التي من شأنها تقليص آجال المعالجة واحتواء التكاليف التي يتحملها الاشخاص، إضافة إلى التخفيف من حدة التكدس على مستوى الموانئ ومناطق الإيداع”.

وعليه، تم اتخاذ “جملة من التدابير المستعجلة لتسريع عمليات الجمركة، لاسيما من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، تحسين التنظيم اللوجستي بالمناطق المينائية وخارجها، الاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي للجمارك “ألساس”, إلى جانب وضع آليات للربط البيني بين مختلف المتدخلين قصد رفع الأداء وضمان انسيابية أكبر في المعالجة”، يضيف المصدر ذاته.

وأوضحت المديرية العامة للجمارك أن هذه المبادرة تؤكد “عزمها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمرتفقيها”، كما التزم المشاركون المنخرطون في العملية بـ”تسخير كل الوسائل والإمكانات الكفيلة بوضع حد لهذه الوضعية”.