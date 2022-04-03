جو بايدن يستعين بآية قرآنية لتهنئة المسلمين بشهر رمضان
استعان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بآية قرآنية لتهنئة المسلمين في شتى بقاع الأرض بحلول شهر رمضان المبارك.
وقال بايدن: “يعلمنا القرآن الكريم: “فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره”.. مضيفا:”نسمع كل يوم روايات مفجعة عن أرواح فقدت ونرى صور عائلات وأطفال يكافحون للبقاء، وتذكرنا هذه المآسي بإنسانيتنا المشتركة والتعاليم المشتركة لكافة الأديان العظيمة، بما في ذلك الإسلام، وأهمها أن نعامل الآخرين دائما كما نرغب في أن يعاملونا”.
Jill and I extend our best wishes to Muslim communities here in the United States and around the world on the beginning of Ramadan. From the People’s House to your own homes, we wish you and your loved ones a blessed and prosperous month. Ramadan Kareem!
— President Biden (@POTUS) April 1, 2022
وأشار الرئيس الأمريكي في حديثه إلى الجانب الروحي لشهر رمضان، حيث قال: “يمثل هذا الشهر الفضيل مناسبة للتأمل والنمو الروحاني بالنسبة إلى كثيرين في مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم مواطنون أمريكيون في شتى المناطق الأمريكية”.
ولفت جو بادين إلى العائلات التي غيّب الموت أحبتها، حيث قال: “سيكون تناول الإفطار هذا العام تذكيرا مؤثرا بالفرح الذي تجلبه لنا الصحة والأسرة والمجتمع، ولن ننسى كافة تلك العائلات التي تحزن على أحباء فقدتهم وتنظر إلى كراسيهم الفارغة على الطاولة”.
كما أكد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان “بما في ذلك الأويغوريين في الصين والروهينغا في بورما والمجتمعات المسلمة الأخرى في مختلف أنحاء العالم”.