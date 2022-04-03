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جو بايدن يستعين بآية قرآنية لتهنئة المسلمين بشهر رمضان

الشروق أونلاين
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جو بايدن يستعين بآية قرآنية لتهنئة المسلمين بشهر رمضان
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استعان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بآية قرآنية لتهنئة المسلمين في شتى بقاع الأرض بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال بايدن: “يعلمنا القرآن الكريم: “فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره”.. مضيفا:”نسمع كل يوم روايات مفجعة عن أرواح فقدت ونرى صور عائلات وأطفال يكافحون للبقاء، وتذكرنا هذه المآسي بإنسانيتنا المشتركة والتعاليم المشتركة لكافة الأديان العظيمة، بما في ذلك الإسلام، وأهمها أن نعامل الآخرين دائما كما نرغب في أن يعاملونا”.

وأشار الرئيس الأمريكي في حديثه إلى الجانب الروحي لشهر رمضان، حيث قال: “يمثل هذا الشهر الفضيل مناسبة للتأمل والنمو الروحاني بالنسبة إلى كثيرين في مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم مواطنون أمريكيون في شتى المناطق الأمريكية”.

ولفت جو بادين إلى العائلات التي غيّب الموت أحبتها، حيث قال: “سيكون تناول الإفطار هذا العام تذكيرا مؤثرا بالفرح الذي تجلبه لنا الصحة والأسرة والمجتمع، ولن ننسى كافة تلك العائلات التي تحزن على أحباء فقدتهم وتنظر إلى كراسيهم الفارغة على الطاولة”.

كما أكد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان “بما في ذلك الأويغوريين في الصين والروهينغا في بورما والمجتمعات المسلمة الأخرى في مختلف أنحاء العالم”.

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