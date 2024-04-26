“جيلي”.. السيارات الكهربائية والذكية قادمة!

المجموعة الأم لفرع الجزائر تكشف في بكين أحدث طرازات "غالاكسي"

أماطت “جيلي” العالمية، المجموعة الأم لشركة “جيلي الجزائر” النقاب عن تصور نموذج “ستار شيب”، يندرج ضمن أحدث طرازات العلامة المستقلة “غالاكسي”، وهي سيارات الطاقة الجديدة “كهربائية – هجينة”، والتي شرعت “جيلي” في عرضها بداية من فيفري 2023.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في معرض بكين للسيارات المنطلقة فعالياته الخميس بمركز المعارض بالصين، بحضور عمالقة صناعة السيارات في العالم.

كل التفاصيل عن التصور النموذجي لـ”ستار شيب” في عرضه الأول

ولا يستبعد أن تكون “ستار شيب” من “جيلي غالاكسي”، والتي تم تقديمها لأول مرة بالمعرض، الخميس، إصدارا قريبا، وفقا لما كشف عنه ممثلو المجموعة ببكين، بحضور معظم كبريات شركات صناعة السيارات في الصين والعالم، خلال الصالون الذي يقام بشكل دوري منذ سنة 1990، حيث تعد هذه المركبة أحدث ما توصلت إليه الشركة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية باعتماد مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتحت شعار “عصر جديد من التكنولوجيا الذكية والابتكار”، كشفت “جيلي”، وهي إحدى المجموعات الصينية التي تعتزم دخول مجال التصنيع في الجزائر بالشراكة مع “جيلي الجزائر”، عن مركباتها بمعرض بكين بالصين، الذي شهد حضورا قياسيا للمشاركين، والزوار أيضا في يومه الأول، وفقا لما وقفت عليه “الشروق”، وتم هناك الإطلاق العالمي لـ”ستار شيب”، سيارة الدفع الرباعي الرائدة في التكنولوجيا الجديدة، والتي تتميز بهيكلها الفريد من نوعه، الذي يبرز ريادة العلامة التجارية لمجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

مدير “جيلي” العالمية: سنعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي تدريجيا

وتعد “ستار شيب”، آخر ابتكارات “جيلي” في مجال السيارات الكهربائية الذكية، حيث تعتمد هذه المركبة تقنيات الجيل الجديد الخاصة بتهجين الكهرباء والهيكل الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وتستعرض “جيلي” أحدث إنتاجاتها التكنولوجية في معرض الصين الدولي للسيارات 2024، على مستوى الجناح “إي 3″، والتي تتجلى في نموذج سيارة الدفع الرباعي الابتكاري، “ستار شيب”، الذي يقدّم حاليا إلى الجمهور لأول مرة في المعرض، إذ تؤكد “جيلي” من خلال هذا النموذج، قيادتها لعصر السيارات الذكية الجديدة، كأول شركة تصنيع سيارات بقدرة نظام كاملة على “بناء سيارات ببنية ذكاء اصطناعي”.

هكذا تم صب كل تقنيات الذكاء الاصطناعي في سيارة

وفي التفاصيل، تم تطوير نموذج “ستار شيب” باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية التي توصلت إليها “جيلي” حتى الآن، من حيث الهندسة الذكية والسلامة والكهربة الفعّالة والنظم عالية التقنية، مع اعتماد لغة تصميم عالية الجودة ونظام قيادة كهربائي ذكي، ونظام الصوت المحيطي واعتماد بانوراما الذكاء الاصطناعي، والمقاعد الذكية الاصطناعية، إذ تقوم التقنيات الرائدة، مثل المساعد الرقمي الذكي والهيكل الرقمي، بدمج القيادة الذكية والبيانات الكبيرة والحوسبة السحابية بشكل مبتكر لخلق تجربة فريدة للتنقل.

وفي السياق، صرح جان جيايو، الرئيس التنفيذي لمجموعة “جيلي” للسيارات، خلال إشرافه على افتتاح جناح “جيلي” بمعرض السيارات ببكين صبيحة الخميس: “سيتم تطبيق هذه التكنولوجيات الذكية تدريجيا في سلسلة منتجات الطاقة الجديدة، بدءًا من “ستار شيب” مما يمثل دخول كل مركبة جديدة من السلسلة إلى عصر الذكاء الاصطناعي.”

وتعد هندسة الطاقة الجديدة، أول هندسة ذكاء اصطناعي رباعية في العالم تجمع بين “جودة الأجهزة، والنظام الدقيق، والحفاظ على البيئة، والذكاء الاصطناعي”.

وتعد السيارة الجديدة خطوة هامة في تطور إنتاج “جيلي”، حيث جمعت هذه الأخيرة بين اعتماد مختلف تقنيات التصميم والطاقة الذكية والسلامة الشاملة والذكاء الاصطناعي وأداء القيادة العالي، ودعم الكهربة الكاملة مع خيارات مثل الكهرباء النقية والهجينة و”الميثانول” الأخضر، مما يوفر للمستخدمين مجموعة واسعة ومرنة من خيارات الطاقة.

هيكل مطوّر بالذكاء الاصطناعي للحماية من الحوادث

ويسلّط هيكل الذكاء الاصطناعي “شاسيه” مطوّرا ذاتيا من “جيلي” لهذه المركبة، الضوء على تكامل تقنية الهيكل، والكهربة، ونماذج الذكاء الاصطناعي عبر مجالات متعدّدة، مما يُتيح القيادة الذاتية الرائدة وصناعة متطورة وقدرات سلامة نشطة، إذ يتيح هذا التكامل بين النموذج الكبير للذكاء الاصطناعي والهيكل الرقمي للسيارات أداء مميزا لسلامة المستخدمين.

ويتفاعل هيكل الذكاء الاصطناعي في سيارة “جيلي” في 4 ميلي ثانية فقط، 25 مرة أسرع من أسرع رد فعل بشري، مما يمكن من “التصرف التلقائي” تحت أي ظروف متطرفة وتوفير الأمان والتحكم الوقائي ومنع الحوادث للمستخدمين.

ومن حيث الكهربة، قدّمت “جيلي” محركا كهربائيا ذكيا 11 في 1، وجيل جديد من التهجين الكهربائي، ونظام جديد لسلامة البطارية، ويُعتبر المحرك الكهربائي الذكي 11 في 1 الأخف والأصغر والأكثر كفاءة في عالم صناعة السيارات الذكية، مما يجعله المنتج الوحيد في فئته المتميز بأداء مصنف رائد عالميا.

ويحقق الجيل الجديد من المحرك الهجين الكهربائي “ليشن” أعلى كفاءة حرارية عالمية، مع مدى سفر كامل للخزان والبطارية يتجاوز 2000 كيلومتر، واستهلاك وقود أدنى يبلغ 2 لتر إضافة إلى مزايا أخرى.

هذا وتستعرض “جيلي” أيضا بمعرض بكين، الذي يصنف ضمن أهم معارض السيارات عالميا، تشكيلاتها الأخرى لمركبات “غالاكسي”، على غرار “آل 8” و”آل 7 “و”آل 6″، والتي حظيت بإقبال هام للزوار.

1.68 مليون سيارة.. مبيعات “جيلي” خلال 2023

وأنشأت مجموعة “جيلي”، وهي شركة سيارات مقرها هانغتشو بالصين، عام 1997، حيث تدير اليوم 576 نقطة بيع وخدمة في 71 دولة حول العالم منها الجزائر، وتغطي الأسواق الرئيسية في شرق أوروبا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا، وإفريقيا، وأبعد من ذلك، تقدّم “جيلي” الطرازات الأكثر مبيعا للسيارات في العالم، وهو ما يبرز جليا في معرض الصين للسيارات 2024.

وتوظّف المجموعة أكثر من 50 ألف شخص، وتشغل 12 مصنعا، وخمسة مراكز عالمية للبحث والتطوير.

وفي عام 2023، باعت العلامات التجارية التي تديرها مجموعة “جيلي” للسيارات أكثر من 1.68 مليون وحدة، مع زيادة مبيعات السيارات الجديدة الطاقة بنسبة 48.3 بالمائة، ونمو الصادرات بنسبة 38 بالمائة، مع العلم أن “جيلي” تحضّر لإطلاق مصنعها في الجزائر بطاقة إنتاج تصل إلى 50 ألف مركبة سنويا، بالشراكة مع شركة “جيلي الجزائر”، حيث سيتم إنتاج أول مركبة سنة 2026.

هذا وافتتح معرض بكين للسيارات أبوابه الخميس وسط تركيز كبير على المركبات الهجينة والكهربائية والسيارات الذكية، التي كانت محور الحدث بحضور مجموعات عالمية كبرى.