جي.أن.في “GNV” الإيطالية تدخل السوق الجزائرية وهذه تفاصيل العروض والأسعار

تعزز الرحلات البحرية للمسافرين انطلاقا من فرنسا

أعلنت شركة “جي ان في” الايطالية (Grandi navi veloci) التابعة لمجموعة “ا م أس سي” عن دخولها السوق الجزائرية من خلال إطلاق رحلات جديدة تربط بين ميناء سات الفرنسي وميناءي الجزائر وبجاية، مع عروض اسعار مغرية وتخفيضات تصل 40 بالمائة، مع تخصيص وجبات حلال وقاعة للصلاة وفضاء للعائلات.

وجاء إعلان الشركة الإيطالية عبر بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، تضمن تأكيدا من ماتيو كاتاني، وهو الرئيس التنفيذي لـGNV، على أن اختيار الجزائر يأتي نظرا للإمكانات الكبيرة التي يوفرها السوق المحلي، خاصة في مجال نقل المسافرين.

وأضاف المسؤول ذاته في هذا الصدد “نعتقد أن لدينا أسطولا مهيأ لتلبية احتياجات متنوعة، كما أننا نمتلك الخبرة الكافية للمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، ورفع جودة العروض المتاحة في السوق. ونظراً لحجم الجالية الجزائرية الكبيرة المقيمة في أوروبا، لاسيما في فرنسا، فإن هذه الخطوط تعد إضافة طبيعية إلى شبكتنا، وفق استراتيجية تركز على دخول مستدام ومحترم للسوق، مع مراعاة متطلبات التنقل في المنطقة”.

رحلتان أسبوعيا بداية من 3 جوان

وستنطلق أولى الرحلات الجديدة ابتداءً من 3 جوان وتستمر حتى 30 سبتمبر، بمعدل رحلتين أسبوعياً تربطان بين ميناء Sète الفرنسي وميناءي الجزائر وبجاية، ما يتيح للمسافرين خيارات إضافية تتماشى مع احتياجاتهم المتزايدة، حسب الشركة.

ولتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، ستعتمد الشركة وفق البيان، على الباخرة “Fantastic” التي ستوفر على متنها تجهيزات وخدمات مصممة خصيصاً لراحة المسافرين القادمين من شمال إفريقيا، بما في ذلك مطعم يقدم وجبات “حلال”، وقاعة للصلاة، فضلاً عن مساحات مخصصة للعائلات.

أسعار مغرية وتخفيضات تصل 40 بالمائة

وبمناسبة هذا الإعلان، أطلقت GNV عرضا ترويجيا خاصا يتضمن تخفيضات تصل إلى 40 بالماىة على أسعار التذاكر للحجوزات المسبقة، وذلك حتى 14 أفريل 2025. كما تتيح الشركة إمكانية الحجز المسبق عبر دفع 10 بالمائة فقط من قيمة التذكرة، على أن يتم استكمال باقي المبلغ خلال شهر قبل موعد الرحلة.

ولتشجيع ولاء الزبائن، توفر GNV برنامج المكافآت “myGNV” الذي يمنح المسافرين امتيازات خاصة تشمل استرجاع 20 بالمائة من قيمة المشتريات، بالإضافة إلى تخفيضات على متن السفينة ونظام نقاط يمكن استبداله بعروض حصرية، وعلى سبيل المثال، عند بلوغ 100 نقطة (ما يعادل إنفاق 1000 يورو)، يحصل المسافر على قسيمة بقيمة 200 يورو.

منافسة قوية لصالح المستهلك الجزائري

ومن المنتظر ان يساهم هذا الدخول في احتدام المنافسة بين شركات النقل البحري للمسافرين العاملة على الوجهة الجزاىرية، وهي الشركة الوطنية العمومية للنقل البحري للمسافرين وشركة نورس البحر الخاصة وشركة كورسيكا لينيا الفرنسية.

وكما هو معلوم فإن احتدام المنافسة غالبا ما ينعكس ايجابا لصالح المستهلك الجزائري، من خلال تحسين مستوى الخدمات وتوفير أسعار تنافسية تلبي احتياجات العائلات الجزائرية المسافرة إلى أوروبا، فضلا عن تعزيز خيارات السفر البحري أمام المسافرين، خاصة خلال موسم الصيف، حيث يشهد الطلب ارتفاعاً كبيراً.