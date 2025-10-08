حاج موسى: منعوني من المراوغات لِأنني “أهنت” كل لاعبي المنافس!

قال اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى إنه ينجذب إلى كرة القدم الاستعراضية، ويجد متعة لا توصف لما ينجح في مراوغة المنافس.

ويتحدّث المهاجم حاج موسى البالغ حاليا من العمر 23 سنة: “نحن في الجزائر نحب المراوغات، لإمتاع المتفرّج”. وأشار إلى أن الجزائريين يعشقون الإبداع الكروي والفنيات الشيّقة.

وعاد المحترف حاليا في نادي فينورد روتردام الهولندي إلى سنة 2018، تاريخ التحاقه بِفريق لونس الفرنسي صنف أشبال: “قالوا لي (في لونس) توقّف عن المراوغة هنا، داعب الكرة بِلمستين فقط. فرضوا عليّ المزيد من القواعد، حتى في المقابلات الرسمية! كانت هناك الكثير من لمسات الكرة في المنطقتَين الدفاعية الهجومية… كنت أنصت، لا أنطق بكلمة، ثم عدت إلى المنزل وفكرت.. ماذا يُريد منّي (مدربه)؟ هل يظنّ أنني سأغيّر أسلوبي من أجله؟”.

وسرد حاج موسى لقطة خالدة في ذاكرته، وقال في تصريحات نشرها الموقع الفرنسي ” لو 11 آش دي آف”، الأربعاء: “مع أشبال لونس، كنت آخذ الكرة من ركلة البداية وأُراوغ كل لاعبي الفريق المنافس، كما هو الحال في الألعاب الإلكترونية! والأسوأ من ذلك، أنني حافظت على هذا الموقف حتى وقت قريب في بلجيكا”. في إشارة إلى صيف 2022 تاريخ التحاقه بِفريق أولمبيك شارلوروا.

لكن مهاجم “الخضر” يستطرد، ويعترف: ” لم أكن أهتم بتسجيل الأهداف أو توزيع التمريرات الحاسمة. لِحسن الحظ، أدركت في النهاية أن هذا ليس هو جوهر كرة القدم”.

ووفقا للصحافة الهولندية، فإن أنيس حاج موسى يتموقع في المركز السادس بِرصيد 15 مراوغة ناجحة، في البطولة المحلية نسخة 2025-2026.