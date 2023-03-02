حادثة وخز الأطفال بإبر.. حبس امرأتين والمحكمة تنشر تفاصيل الجريمة

نشرت محكمة العطاف بولاية عين الدفلى تفاصيل جريمة اختطاف أطفال بعد انتشار ظاهرة وخزهم بإبر وتوقيف امرأتين بحوزتهما مواد تستخدم في السحر.

وجاء في بيان المحكمة أنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف يعلم الرأي العام، أنه في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما ظاهرة إختطاف الأطفال وتعريض حياتهم للخطر، تلقت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالماين بلاغا من مجموعة من المواطنين مفاده تعرض تلميذة لمحاولة اختطاف بمنطقة المخفي بلدية الماين دائرة العطاف وهذا من طرف إمرأتين بواسطة مركبة.

وأضاف البيان: “عناصر ذات الفرقة بعد التحريات الواسعة تـمكنت من توقيف المشتبه فيهما، وبإستجوابهما تم التوصل إلى مشتبه فيها ثالثة يتعلق الأمر بإمرأة تـمتهن ممارسة الشعوذة والعرافة تقيم ببقعة المخفي”.

وتم تقديم المشتبه فيهن أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العطاف ومتابعتهن بجناية محاولة إختطاف طفل عن طريق الاستدراج وبإستعمال وسيلة نقل في الطريق العمومي والشعوذة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 28, 33 و34 من القانون رقم 20/15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والوقاية منها، حسب ذات البيان

بعد إستجواب المتهمات عند الحضور الأول أصدر السيد قاضي التحقيق أمراً بوضع متهمتين رهن الحبس المؤقت فيما تم وضع المتهمة الثالثة تحت نظام الرقابة القضائية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بخبر انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال ووخزهم بالإبر، ما أثار الرعب في قلوب الأولياء.