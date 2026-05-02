حادث الحافلة السياحية بتونس.. وصول المصابين الجزائريين إلى عنابة (فيديو)

وصل ضحايا حادث انحراف الحافلة السياحية بتونس إلى مستشفى البوني بعنابة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأفاد بيان لوزارة الصحة أن معظم المصابين في حادث انحراف الحافلة السياحية الذي وقع بمنطقة مجاز الباب بالجمهورية التونسية، الذين كانت حالتهم مستقرة، إلى مستشفى البوني بولاية عنابة، وذلك في أحسن الظروف وفي إطار عملية إجلاء منظمة ومحكمة.

وتابع البيان أنه فور وصولهم، تم توجيه المصابين إلى المصالح الاستعجالية المختصة، حيث تكفلت بهم الفرق الطبية التي جندت كافة الإمكانيات البشرية والمادية، من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم إجلاء ضحايا الحادث المروري الذي وقع صباح أمس الجمعة على الساعة 05:50 بالجمهورية التونسية، والمتمثل في انحراف حافلة سياحية جزائرية على مستوى منطقة مجاز الباب.

تم تسجيل 42 ضحية كحصيلة أولية، تتمثل في حالة وفاة واحدة و41 جريحا، جميعهم من الجنسية الجزائرية.

وقد تم التكفل بالمصابين على مستوى كل من المستشفى الجامعي الرابطة، والمستشفى الجهوي بباجة، والمستشفى الجامعي الهادي الرايس، إلى جانب مصلحة الاستعجالات بمستشفى مجاز الباب، حيث تتواصل الفحوصات الطبية والمتابعة الصحية اللازمة.

وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم إجلاء عدد من ضحايا هذا الحادث نحو الجزائر، حيث تمّ إرسال أول فوج من سيارات الإسعاف الطبية مدعّمة بأطقم طبية وشبه طبية إلى الأراضي التونسية قصد الشروع في عملية نقل المصابين.

وفي هذا السياق، تتابع خلية الأزمة، منذ الساعات الأولى وبشكل مكثف، جميع حيثيات هذا الحادث الأليم وتطورات الوضع الصحي للمصابين، مع إبقاء وزارة الصحة في حالة تأهب قصوى قصد استقبال وتوجيه الجرحى على مستوى المؤسسات الصحية الجزائرية .