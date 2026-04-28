حادث انفجار في ولاية باتنة يخلف وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين

الحماية المدنية (شبكات)

خلف حادث انفجار داخل مسكن عائلي بولاية باتنة، وقع زوال اليوم الثلاثاء، 28 أفريل، حالتي وفاة و4 جرحى كحصيلة أولية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 12:35 من أجل حادث انفجار متبوع بانهيار منزل يتكون من (ط أ+ 3)، بالمكان المسمى طريق تازولت، ببلدية ودائرة باتنة.

وخلف الحادث، حسب الحصيلة الأولية للحماية المدنية، وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة. فيما لا تزال العملية لا تزال متواصلة في عين المكان لضمان التأمين الكامل للموقع وإسعاف المصابين.

وتنقل والي ولاية باتنة، بن أحمد رياض، مرفوقا بأعضاء اللجنة الأمنية، إلى عين المكان أين أسدى “تعليمات صارمة تقضي باتخاذ كافة التدابير العاجلة لضمان التكفل الأمثل بالجرحى، وتسخير جميع الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، وكذا تجند مختلف المديريات والهيئات المعنية للتدخل الفوري والتنسيق الميداني.” وفقا لما أفادت به مصالح الولاية.

 

