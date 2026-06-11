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حادث مرور خطير بالجلفة يخلّف 9 جرحى

الشروق أونلاين
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حادث مرور خطير بالجلفة يخلّف 9 جرحى
ح. م
صورة تعبيرية.

خلّف حادث مرور خطير وقع زوال اليوم الخميس، 11 جوان، في الجلفة، إصابة 9 أشخاص، وفقا لما أعلنته مصالح الحماية المدنية. 

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالبيرين، في حدود الساعة 13:45 لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر ما بين سيارة من نوع “بيجو 205” وسيارة نفعية من نوع “J5 “، وذلك على مستوى منطقة ضاية اللبن بالبيرين حوالي 05 كلم عن المدينة.

وخلف الحادث إصابة 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و67 سنة، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وإجلائهم الى القطاع الصحي بالبيرين.

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