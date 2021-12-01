أعلن مجمع سوناطراك، الأربعاء، عن وفاة أحد العمال المصابين بحروق على إثر حادث مصفاة سكيكدة.

وقدم مجمع سوناطراك، عبر صفحته الرسمية عبر تويتر، تعازيه لعائلة الفقيد عامل الصيانة الذي تعرض للحادث بعد مشاركته في عملية صيانة دورية مبرمجة بمصفاة سكيكدة.

وأوضح المجمع أن العامل يشغل منصب عون صيانة بالمنطقة الصناعية بسكيكدة التابع لمجمع سوناطراك.

حادث مصفاة سكيكدة.. سوناطراك تفتح تحقيقا

كشف مجمع سوناطراك، الأربعاء، عن فتح تحقيق تقني حول حادث مصفاة سكيكدة لمعرفة أسباب وحيثيات هذا الحادث.

وأوضح بيان للمجمع، أنه على إثر الحادث الذي شهدته الثلاثاء مصفاة سكيكدة في حدود الساعة 10:00 صباحا و بالتحديد على مستوى وحدة Reforming I، أسديت تعليمات من أجل مباشرة تحقيق تقني لمعرفة أسباب وحيثيات هذا الحادث.

إجلاء أحد المصابين نحو مستشفى عين النعجة

كشف وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب، عن إجلاء أحد المصابين في حادث حريق مركب تكرير النفط إلى مستشفى عين النعجة بالعاصمة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح الوزير خلال تصريح صحفي على هامش اطلاعه على مخلفات هذا الحريق بأن مجمع سوناطراك تكفل بتحضير طائرة طبية خاصة لنقل هذا المصاب ليلة الثلاثاء إلى مستشفى عين النعجة العسكري الذي يتوفر على تخصصات في مجال الحروق و ذلك بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يتابع تطورات هذا الحادث منذ وقوعه و قد طالب باتخاذ الإجراءات الاستعجالية في حينها.

و ذكر الوزير الذي رافقه في هذه الزيارة كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار و رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل بأن 6 من المصابين غادروا مستشفى عبد الرزاق بوحارة فيما تعد حالة اثنين آخرين مستقرة و سيغادران المستشفى بعد يومين أما الضحية التاسعة فحالته “خطيرة و يحتاج إلى عناية كبيرة و خاصة”.

سوناطراك تصدر بيانا حول حادث مصفاة سكيكدة

وكانت شركة سوناطراك قد أعلنت، الثلاثاء 30 نوفمبر الماضي، تسجيل حادث على مستوى مصفاة سكيكدة، خلف إصابة 7 عمال بجروح أغلبها خفيفة.

بيان شركة سوناطراك

اليوم و في حدود الساعة 10:00 صباحا، سجل حادث على مستوى مصفاة سكيكدة و بالتحديد في وحدة Reforming رقم I.

كانت هذه الوحدة في حالة توقف من أجل إنجاز أعمال صيانة.

وقع الحادث عند فتح لجام مبادل (bride d’échangeur)، حيث شبت شعلة نارية تمت السيطرة عليها فورا من قبل أعوان التدخل التابعين للمصفاة.

أدى هذا الحادث إلى تسجيل إصابة 07 عمال حيث أصيب 05 عمال بحالات حروق متفاوتة الخطورة، 04 منها سطحية و حالة واحدة 01 بحروق من الدرجة الثالثة بالإضافة إلى عاملين 02 أصيبا برضوض.