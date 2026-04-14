حالة الطقس: أمطار غزيرة عبر 14 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدد من الولايات الشرقية.

وحسب تنبيه من المستويين الأول والثاني فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

وستتراوح كميات التساقط ما بين 30 و50 ملم، وقد تتجاوز 60 ملم عبر بعض الولايات، في حين ستكون النشرية سارية إلى غاية 3 زوالا من نهار اليوم الأربعاء.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية عبر ولايات: البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، ولاد جلال، المغير، بسكرة، الطارف، عنابة وسكيكدة.