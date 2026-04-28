حجز مليون و500 ألف قرص مهلوس

حجز مليون و500 ألف قرص مهلوس
نجحت فرق مصالح أمن الجيش بالناحية العسكرية الخامسة، شرق البلاد، بالتنسيق مع مصالح الجمارك في عملية نوعية، من تفكيك نشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، وحجز كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة.

ووفقا لما نشرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، 28 أفريل، سمحت العملية من توقيف شخص وحجز 1 مليون وخمسمائة (500) ألف قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت مخبأة داخل صهريج لنقل المحروقات.

وأفادت وزارة الدفاع في بيانها أن هذه العملية النوعية “تؤكد مرة أخرى تجند وحدات الجيش الوطني الشعبي في كل الظروف والمناسبات للتصدي لكل المحاولات الهادفة للمساس بأمن وسلامة المواطن.”

 

