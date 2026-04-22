حج 2026: الجوية الجزائرية تكشف آخر التحضيرات

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن برنامجها الخاص بنقل الحجاج، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لتأمين موسم الحج لهذه السنة، من خلال تسخير كافة الإمكانيات البشرية والتقنية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن أول رحلة نحو البقاع المقدسة ستنطلق يوم 29 أفريل، على أن تنطلق رحلات العودة ابتداء من الفاتح جوان.

وفي هذا السياق، ستتولى الخطوط الجوية الجزائرية تسيير 88 رحلة، وهو ما يمثل 50 بالمائة من إجمالي برنامج الرحلات المخصص لموسم الحج.

وفي هذا الإطار، ستنظم العملية بالتنسيق مع الخطوط السعودية وطيران “ناس”، من خلال برمجة 176 رحلة لنقل نحو 41 ألف و300 حاج.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية نقل الحجاج ستشمل 12 مطارا عبر مختلف ولايات الوطن، بهدف تقريب الخدمة وتسهيل تنقل الحجاج.

وأكدت الشركة استكمال كافة الترتيبات التنظيمية واللوجستية، مع الالتزام بمعايير السلامة والأمن، بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة، بما يضمن السير الحسن لهذا الموعد الديني.