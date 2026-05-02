إدارة الموقع
الجزائر

حج 2026.. مغادرة أول فوج من مطار وهران نحو البقاع المقدسة

الشروق أونلاين
  • 84
  • 0
حج 2026.. مغادرة أول فوج من مطار وهران نحو البقاع المقدسة

غادر أول فوج من الحجاج الجزائريين ليلة أمس الجمعة انطلاقا من المطار الدولي لوهران “أحمد بن بلة” متوجها إلى البقاع المقدسة.  

وضمت الرحلة 251 حاجا وحاجة من ولايات غرب البلاد وذلك على متن طائرة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باتجاه مطار المدينة المنورة لأداء خامس أركان الإسلام بالإضافة إلى عضوين من البعثة المحلية اللذين سيتكفلان بمرافقة الحجاج طيلة فترة أداء هذه الشعيرة.

وقد أشرف والي وهران إبراهيم أوشان إلى جانب السلطات المحلية المدنية والعسكرية على توديع الفوج الأول للحجاج الجزائريين حيث اغتنم الفرصة لدعوتهم للتحلي بالقيم الإسلامية والصبر طيلة فترة الحج وأن يكونوا سفراء للجزائر, فيما عبر بعض الحجاج في تصريح لوأج عن فرحتهم وسعادتهم بالتوجه إلى البقاع المقدسة لأداء الركن الخامس.

للتذكير فقد تم برمجة 21 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية انطلاقا من المطار الدولي لوهران “أحمد بن بلة” للتكفل بنقل 5.878 حاجا وحاجة من عدة ولايات الجهة الغربية للوطن.

وتتوزع الرحلات على 16 رحلة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وخمس رحلات لشركات تابعة للخطوط الجوية السعودية, خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 20 مايو من الشهر الجاري, بمعدل يتراوح ما بين 251 و370 حاجا وحاجة في كل رحلة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد